Philip Morris увеличила налоговые отчисления в Украине до 15,1 млрд грн

Киев, 22 апреля 2026 г. – Филип Моррис в Украине уплатила 15,1 млрд грн налогов*, что на 18 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основную часть налоговых поступлений обеспечили акциз и НДС.

Видео дня

"Начало 2026 года было чрезвычайно сложным для всех украинцев из-за постоянных обстрелов, длительных перебоев с электроснабжением и отоплением. Для Филип Моррис дополнительным серьезным потрясением стал еще и ракетный удар по харьковской фабрике в январе. В то же время, несмотря на эти вызовы, мы полностью выполнили свои обязательства перед государством, партнерами и потребителями. Увеличение объема уплаченных налогов было обусловлено прежде всего ростом акциза и слаженной и эффективной операционной работой. Всего с начала полномасштабной войны мы уплатили 189 млрд грн налогов. Эта сумма могла бы быть значительно больше, при условии более эффективной борьбы государства с нелегальным рынок сигарет и вейпов", – прокомментировал финансовый директор Филип Моррис в Украине Сергей Кальнооченко.

По его словам, за последние несколько лет нелегальный рынок в табачной отрасли трансформировался в две категории. Первая – серое производство сигарет, которое подделывает также и международные бренды. Его доля последние полгода держится на уровне около 18%. Вторая – незаконная торговля электронными сигаретами, которая, по оценкам Кантар, составляет более 93%. Хотя нелегальные вейпы являются относительно новым явлением для рынка, они представляют не менее серьезную угрозу как для государственного бюджета, так и для законопослушного бизнеса.

"Государство теряет более 28 млрд грн налогов из-за нелегального рынка сигарет и еще более 7,5 млрд из-за незаконного оборота вейпов. При этом нелегальные электронные сигареты продаются открыто, даже возле станций метро и в торгово-развлекательныхцентрах. Если провести аналогию с другими сферами, то сумма потерь от нелегального рынка сигарет и вейпов почти в два раза больше, чем расходы государства на поддержку ветеранов, запланированные в бюджете на 2026 год", – добавил он.

*Эта сумма включает две юридические компании: ЧАО "Филип Моррис Украина" и ООО "Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн".