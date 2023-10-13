Переведут ли "ФОПов" в Украине на польскую модель налогов: Гетманцев объяснил план

Переход на польскую систему налогообложения "ФОПов" (физлиц-предпринимателей) в Украине не будут вводить до конца войны. Пока идут боевые действия, в стране не изменится система единого налога и "упрощенки" для бизнеса. Кроме того, польская модель не является единственным рассматриваемым вариантом.

Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") в интервью. Однако, по его словам, в будущем систему единого налога все равно придется менять.

"Работающая сейчас система единого налога перестала выполнять функцию поддержки малого бизнеса, а стала способом уклонения от налогов крупного бизнеса. С этой системой нас в ЕС никто не возьмет, давайте говорить правду", – отметил Гетманцев.

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Он уточнил, что на самом деле не настаивает ни на какой конкретной модели, в том числе польской. Однако Министерство финансов сейчас изучает преимущество модели налогообложения в странах Восточной Европы.

"(Это делается. – Ред.), чтобы наше налогообложение не отличалось от налогообложения в ЕС. Я с этим совершенно согласен.... По образцу одна из рассматриваемых стран – это Польша", – объяснил Гетманцев.

Эта страна, по мнению Гетманцева, является ярким примером того, чего может достичь Украины. Польша прошла путь от небогатого государства до места в топ-30 богатейших стран мира, и сделать это ей удалось благодаря членству в ЕС и основательным реформам.

"Фактически Польша была на одном уровне с Украиной в 1991 году, сейчас нечего сравнивать. Они в три или четыре раза нас богаче. Чтобы догнать Польшу, нам нужно 30 лет без эффекта членства в ЕС. Это хороший пример, которому мы должны следовать", – отметил нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2024 в Украине пересчитают налоги для "ФОПов". Читайте, сколько будут требовать с предпринимателей в 2024 году.

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