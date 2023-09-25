Налоги для "ФОПов" пересчитают: сколько будут требовать с предпринимателей в 2024 году

В Украине в 2024 году в два этапа повысят минимальную зарплату, до 8000 грн. Это приведет к изменению части налогов, в частности минимального размера единого социального взноса (ЕСВ), который платят все "ФОПы" (физлица-предприниматели).

Так как минимальную зарплату будут повышать дважды, ЕСВ также изменится поэтапно, говорится в материале OBOZREVATEL. Так, минимальный ЕСВ для "ФОПов" составит:

1562 грн за месяц, или 4686 грн за квартал – с января по июль 2024 года;

1760 грн за месяц, или 5280 грн за квартал – с июля 2024-го по январь 2025-го.

В 2025-2026 годах, к слову, минималку тоже планируют повышать. Поэтому предполагается, что в дальнейшем ЕСВ тоже вырастет – до 1841 грн за месяц в 2025-м и 1970 грн в 2026-м.

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Кроме того, в Украине поднимут прожиточный минимум. А от него, в свою очередь, зависит единый налог, который платят "ФОПы" первой группы. Ставка составляет 10% от прожиточного минимума, а потому в 2024 году размер налога составит 302,8 грн.

На второй группе "ФОПы" платят единый налог в размере 20% от минималки. Соответственно, он тоже повысится. Правда пересмотр состоится один раз, а не два, т.к. в расчете налоговой ставки учитывается минималка, установленная по состоянию на 1 января отчетного года. Таким образом, в течение 2024 года единый налог "ФОПов" второй группы составит 1420 грн за месяц.

Для третьей группы "ФОП" размер единого налога не изменится. Он зависит не от соцстандартов, а от дохода предпринимателя.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2024-м повысят не только минимальную пенсию, однако также проведут индексацию для всех пенсионеров. Индексация состоится по новым правилам, однако ее детали до сих пор не раскрыты.

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