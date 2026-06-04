Переплатили более 150 млн грн на защите энергетики: как дельцы зарабатывали на бетонных блоках для ОГТС

По данным расследования, государственный оператор газотранспортной системы (ГТС) мог переплатить более 70 млн грн за бетонные защитные блоки, которые закупались через посредников почти вдвое дороже цен заводов-производителей. Часть компаний-поставщиков не имела собственного производства, складов или значительного штата работников, а общие потенциальные потери государства по действующим и будущим контрактам могут превысить 150 млн грн.

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Об этом говорится в материале нардепа Ярослава Железняка ("Голос"). По его словам, только по уже заключенным контрактам сумма потенциальных переплат может составлять около 70 миллионов гривен, а с учетом будущих поставок – превысить 150 миллионов.

После массированных атак на энергетическую инфраструктуру украинские государственные компании начали активно строить дополнительные защитные сооружения вокруг стратегических объектов. Одним из самых распространенных элементов таких укреплений стали бетонные лего-блоки – большие железобетонные конструкции, которые позволяют быстро создавать защитные стены, укрытия и фортификационные сооружения.

Именно такие блоки в больших объемах закупал оператор ГТС Украины. По данным депутата, тендеры на поставку бетонных блоков регулярно выигрывали три компании – ООО "Билдинг Групп-А", ЧП "ГП Восток-Агро" и ООО "А-Пром". Сама схема, по словам авторов расследования, выглядела достаточно просто.

Реальные заводы-производители изготавливали бетонные блоки и продавали их посредникам по рыночной цене. После этого компании-победители тендеров перепродавали ту же продукцию государственному предприятию уже почти вдвое дороже.

Например, один из блоков закупался посредником примерно за 7 тысяч гривен, а государству продавался уже за 14 тысяч гривен. В другом случае блок, который стоил на заводе около 6 тысяч гривен, оператор ГТС покупал почти за 12 тысяч гривен.

Подобная разница, как утверждается в расследовании, фиксировалась по большинству позиций в контрактах. Фактически цепочка выглядела так, что завод производит продукцию – посредник получает государственный заказ – государство платит почти вдвое больше за тот же товар.

Особое внимание авторы расследования обратили на самих победителей тендеров. Согласно обнародованной информации, часть этих компаний не имела признаков крупных производителей строительной продукции. Так, ООО "Билдинг Групп-А" было зарегистрировано только в 2024 году, а количество работников в разное время составляло всего несколько человек. В то же время компания начала получать многомиллионные государственные заказы практически сразу после создания.

Еще более необычной выглядит история компании "А-Пром". По словам Железняка, до получения контракта на сумму около 140 миллионов гривен предприятие фактически не имело значительного опыта работы на рынке, а в штате насчитывался только один человек. Именно поэтому Железняк предполагает, что компании могли выполнять роль посредников между государственным заказчиком и реальными производителями.

По оценкам нардепа, только в течение семи месяцев – с середины 2025 года до начала 2026 года из-за завышения стоимости бетонных блоков государственное предприятие могло переплатить более 70 миллионов гривен. При этом часть контрактов еще находится на стадии выполнения. Именно поэтому потенциальный объем убытков, по подсчетам расследователей, может вырасти до более 150 миллионов гривен.

В своем расследовании Железняк отдельно упомянул директора по безопасности Олега Доронина. По словам депутата, именно это подразделение отвечает за согласование значительной части закупок, связанных с защитными сооружениями и безопасностью предприятия. Авторы расследования утверждают, что обнаружили связи между отдельными компаниями, которые участвовали в тендерах, и структурами, связанными с семьей чиновника.

В то же время все эти утверждения требуют проверки правоохранительными органами и установления фактов в рамках официального расследования. Как сообщил Железняк, вместе с коллегами он обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) с заявлением о возможных злоупотреблениях при закупках.

По словам депутата, бюро уже зарегистрировало соответствующее производство и начало проверку приведенных фактов. Именно результаты следствия должны дать ответ на вопрос, были ли нарушения при проведении тендеров, имели ли место конфликты интересов и понесло ли государство реальные убытки.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские правоохранители разоблачили масштабную коррупционную схему завладения госсредств на строительстве Ташлыкской гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС) на Николаевщине. Убытки государства могут составить почти 170 млн грн.

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