В "дочке" "Энергоатома" разоблачили коррупцию на 170 млн грн: на какой схеме украли деньги

Украинские правоохранители разоблачили масштабную коррупционную схему завладения госсредств на строительстве Ташлыкской гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС) на Николаевщине. Убытки государства могут составить почти 170 млн грн.

Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Сейчас объявлены подозрения двум фигурантам:

владельцу ряда компаний (фактический организатор схемы), через которые закупалось оборудование;

экс-руководителю отдела обособленного подразделения "Атомпроектинжиниринг" ГП "НАЭК "Энергоатом".

Детали схемы

Во время достройки Ташлыкской ГАЭС было заключено соглашение о закупке комплекта оборудования автоматизированной системы управления .

. Оборудование закупалось не напрямую у производителя, а через подконтрольные организатору иностранную и украинскую компании.

Благодаря его влиянию на должностных лиц "Нафтогаза" с украинской компанией было заключено более 70 дополнительных соглашений – несмотря на срывы сроков и нарушение в отношении предприятия процедуры банкротства , а самих договорах менялись перечень и объем работ, а также сроки выполнения.

На этапе прохождения цена оборудования была существенно заведена вверх, в результате чего комплект оборудования был поставлен "Энергоатому" по цене, завышенной почти на 170 млн грн – всего за 305 млн грн.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины, а организатор схемы задержан. Сейчас следственные действия продолжаются и устанавливаются все причастные к сделке.

Коррупция в "Энергоатоме": детали расследования "Мидас"

Ситуация с Ташлыкской ГАЭС – не единственный скандал вокруг дочерних предприятий "Энергоатома" за последнее время. В ноябре стало известно о масштабной операции "Мидас", в рамках которой была разоблачена схема по систематическому получению "откатов" от компаний-подрядчиков "Энергоатома" за беспрепятственное согласование документов, проведение платежей и дальнейшее сотрудничество в размере 10-15% от стоимости контрактов.

Общая сумма нанесенного ущерба может достигать 100 миллионов долларов. Среди ключевых фигурантов:

бизнесмен и вероятный организатор схемы Тимур Миндич ;

; бывший министр энергетики Украины Герман Галущенко ;

; бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк ;

; исполнительный директор по физической защите и безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов;

один из руководителей так называемого "бэк-офиса" по легализации средств Александр Цукерман;

Также OBOZ.UA сообщал о другой масштабной коррупционной схеме, но в "Укргаздобыче". Ее участники присвоили более 295 млн грн государственных средств через искусственное завышение цен на материалы для добычи газа.

