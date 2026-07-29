Пенсионерам разрешили не оплачивать некоторые квитанции? Что не так с громкими заявлениями в социальных сетях

В соцсетях массово распространяются ложные видео о том, что всем украинским пенсионерам якобы разрешили не оплачивать шесть счетов за коммунальные услуги, однако эта информация не соответствует действительности. На самом деле полное освобождение от оплаты коммунальных услуг предусмотрено только для отдельных льготных категорий, тогда как для большинства пенсионеров государственной поддержкой остается жилищная субсидия.

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Об этом сообщают специалисты профильного портала "На пенсии". Подобные видео быстро набирают популярность в TikTok, YouTube и Telegram. Некоторые из них уже посмотрели сотни тысяч пользователей, а отдельные ролики приблизились к миллиону просмотров.

Что именно обещают авторы вирусных видео

Основной посыл таких роликов сводится к тому, что достаточно быть пенсионером по возрасту, чтобы вообще не оплачивать коммунальные счета. В видео уверяют, что государство полностью компенсирует все расходы, а пенсионерам нужно лишь дождаться соответствующих выплат.

Такие утверждения звучат особенно убедительно для людей с небольшими доходами, которые вынуждены тратить значительную часть пенсии именно на оплату жилищно-коммунальных услуг. Из-за этого некоторые граждане могут решить временно прекратить оплачивать счета, ожидая мифической компенсации. На самом же деле никаких законодательных изменений, которые бы позволяли всем пенсионерам не оплачивать коммунальные услуги, не принималось.

Как возникла эта манипуляция

Фейк основан на реальных нормах законодательства, однако их намеренно представляют в искаженном виде. В Украине действительно существуют льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. Однако они распространяются только на отдельные категории граждан, определенные законами.

Авторы вирусных роликов взяли информацию об этих льготах и представили её так, будто она автоматически касается всех украинцев пенсионного возраста. Однако сам факт выхода на пенсию не даёт права на полное освобождение от оплаты жилищно-коммунальных услуг. Законодательство не содержит норм, которые позволяли бы всем пенсионерам не оплачивать газ, электроэнергию, воду, тепло или другие коммунальные услуги.

Полную или частичную компенсацию могут получать только те граждане, которые относятся к специально определённым законом льготным категориям. Это могут быть отдельные заслуженные граждане, ветераны, а также представители определённых профессий, проживающие в сельской местности после выхода на пенсию. Для каждой категории предусмотрены свои условия получения помощи. Для большинства же украинских пенсионеров главным механизмом государственной поддержки остается жилищная субсидия.

Что будет, если перестать оплачивать счета

Самая большая опасность таких фейков заключается в том, что люди могут поверить ложной информации и перестать оплачивать коммунальные услуги. В таком случае начинает накапливаться задолженность перед поставщиками услуг. Чем дольше не оплачивать счета, тем больше становится сумма долга, которую впоследствии придется погасить.

Кроме того, долги могут создать дополнительные трудности при оформлении государственной помощи или урегулировании вопросов с поставщиками коммунальных услуг. Украинцам советуют критически относиться к любым сенсационным сообщениям в социальных сетях; чаще всего о ложной информации свидетельствуют:

громкие заголовки вроде "срочно", "для всех", "отменили все платежи";

отсутствие ссылок на конкретные законы или постановления правительства;

ссылки только на анонимные источники;

призывы немедленно распространить информацию среди знакомых.

Все изменения, касающиеся льгот, субсидий или других видов социальной помощи, обязательно публикуются на официальных ресурсах Пенсионного фонда Украины, Министерства социальной политики и Кабинета Министров.

Что делать, если из-за фейка уже возникла задолженность

Если человек поверил информации из интернета и уже пропустил оплату коммунальных услуг, следует как можно быстрее проверить состояние личного счета у своего поставщика или через банковское приложение. При наличии задолженности желательно погасить её как можно раньше, чтобы избежать дальнейшего накопления задолженности.

Если же оплачивать коммунальные услуги сложно из-за низких доходов, необходимо обратиться за оформлением жилищной субсидии. Подать заявление можно через сервисный центр Пенсионного фонда, ЦНАП, портал Дія или онлайн-кабинет ПФУ. Для оформления субсидии обычно требуются паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, а в отдельных случаях — документы о доходах и реквизиты банковского счета.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 1 августа большинству украинцев жилищные субсидии продолжают выплачиваться автоматически, однако отдельным категориям граждан необходимо подать новое заявление в Пенсионный фонд. В частности, это касается арендаторов жилья, ВПЛ, сменивших место жительства, а также тех, у кого изменился состав домохозяйства.

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