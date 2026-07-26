Украинцы могут остаться без субсидии с 1 августа: кому нужно срочно подать новое заявление

С 1 августа большинству украинцев жилищные субсидии продолжают выплачиваться автоматически, однако отдельным категориям граждан необходимо подать новое заявление в Пенсионный фонд Украины (ПФУ). В частности, это касается арендаторов жилья, ВПЛ (внутренне перемещенных лиц) с изменением места проживания, а также тех, у кого изменился состав домохозяйства или другие обстоятельства, влияющие на право на государственную помощь.

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Об этом сообщает ПФУ. Там напоминают, что большинству получателей жилищная субсидия уже автоматически переназначена на новый период.

Если в семье не произошло никаких изменений, повторно обращаться в Пенсионный фонд не нужно. Пособие продлевается без подачи нового заявления.

Кому необходимо подавать новые документы

Существует ряд случаев, когда автоматическое переназначение не применяется. В такой ситуации необходимо подать новое заявление и декларацию о доходах. Обращаться в Пенсионный фонд нужно, если:

в квартире или доме фактически проживает меньше человек, чем зарегистрировано;

жилье сдается в аренду по договору аренды, а арендатор самостоятельно оплачивает коммунальные услуги;

планируется получить субсидию на приобретение сжиженного газа, твёрдого или жидкого печного топлива;

среди жильцов есть внутренне перемещенные лица, которые сменили фактическое место жительства;

изменился состав домохозяйства;

изменился перечень жилищно-коммунальных услуг или возникли другие обстоятельства, влияющие на право на субсидию.

Именно в таких случаях без нового заявления Пенсионный фонд не сможет назначить выплату. Оформить государственную помощь могут:

граждане, которые зарегистрированы или задекларировали место жительства в данном жилом помещении;

арендаторы, снимающие жилье на основании официального договора;

внутренне перемещенные лица, проживающие по адресу, указанному в справке ВПЛ.

Жилищная субсидия назначается для частичного возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг людям, которые не могут самостоятельно покрывать такие расходы из-за недостаточного уровня доходов.

Как подать заявление

лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины;

через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП);

через уполномоченных представителей органов местного самоуправления;

по почте;

онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Что важно знать внутренне перемещенным лицам

Для ВПЛ действуют те же общие правила назначения жилищных субсидий, однако существуют отдельные исключения. Если внутренне перемещенное лицо не успело подать заявление до 1 июля для получения субсидии на неотапливаемый сезон, право на помощь оно не теряет. Однако в таком случае выплаты назначаются не с начала сезона, а только с месяца обращения.

В то же время для граждан, которые из-за сложных жизненных обстоятельств или проживания на территориях, определенных правительством, не смогли своевременно подать документы, законодательство предусматривает исключения. Если они обратятся до окончания соответствующего сезона, субсидию могут назначить с начала отопительного или неотопительного периода.

Какие нововведения ввели для ВПЛ

В июне Кабинет Министров принял решения, расширившие социальную поддержку внутренне перемещенных лиц. В частности:

срок получения временной компенсации для ВПЛ, утративших документы, увеличили с двух до трех месяцев;

в электронном кабинете Пенсионного фонда появилась возможность просматривать решения о назначении или отказе в выплатах, а также информацию о расчете и перечислении средств;

уточнен порядок предоставления мест временного проживания;

предусмотрены дополнительные меры по содействию трудоустройству переселенцев.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине приняли закон, предусматривающий поэтапную установку индивидуальных тепловых пунктов в домах с централизованным отоплением. Благодаря автоматической регулировке подачи тепла его потребление может сократиться на 15–30%, что в перспективе может снизить счета украинцев.

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