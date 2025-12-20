Пенсии украинцам проиндексируют: кому увеличат на 1000 грн

В Украине индексацию пенсии на 1000 грн смогут получить в марте 2026-го те, у кого сейчас чистый размер пенсии составляет 6 849,3 грн. Речь идет о размере пенсии без надбавок. При том такое повышение возможно, если не изменят правила индексации.

Видео дня

Об этом говорится в расчетах OBOZ.UA. Размер индексации – половина суммы средней за три года зарплаты и прошлогодней инфляции. Таким образом, Национальный банк прогнозирует инфляцию в 2025-м на уровне 9,2%. Динамика заработных плат, учитывая прогноз НБУ, за последние три года может составить около 20%.

Следовательно, уровень индексации может быть 14,6%. Во время индексации "голый" размер пенсии повышают на определенный процент. Этот процент – половина от суммы прошлогодней инфляции и средней динамики роста зарплат за последние три года .

В правительстве не спешат с прогнозами по индексации (и не зря). Однако уже сейчас можно примерно рассчитать, на какое повышение стоит рассчитывать. При том ожидать, что всем пенсионерам повысят пенсию минимум на 14,6%, не стоит. Есть несколько важных уточнений.

Первая – повышают "голый" размер пенсии.

Вторая – первые годы после назначения пенсии ее не будут индексировать

За индексацию иногда придется побороться

Ежегодная индексация не проводится с первого года после выхода на пенсию. Только через несколько лет пенсионер имеет шанс на перерасчет выплаты. И за эти годы пенсия критически уменьшается.

Например, в 2024-м в Украине провели индексацию пенсий (речь идет о той части, которая рассчитана по формуле) на 7,96%. А вот тем пенсионерам, которые недавно вышли на заслуженный отдых, выплату повысили всего лишь на 100 грн. В 2023-м выплаты индексировали на 19,7%, а вот новым пенсионерам – добавили лишь по 100 грн.

Итак, если новый пенсионер, который вышел на пенсию в начале 2022-го, имел выплату в размере, допустим, 4 тыс. грн (и не было никаких доплат), по решению правительства за два года его пенсию увеличили всего на 200 грн. То есть пенсия выросла в этом случае всего на 5%. Тогда как с 2022-го до конца 2024-го совокупный размер инфляции составил 43,6%. Таким образом, реальный размер пенсии за три года снизился на 38,6%.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине в 2026-м снова ужесточат условия выхода на пенсию. Вместо 32 лет стажа надо будет иметь не менее 33 для выхода на пенсию в 60.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!