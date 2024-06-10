Пассажиров "Укрзалізниці" с электронным билетом будет ждать наказание: в каких поездах действует правило

Электронные билеты значительно упрощают путешествие по железной дороге – эту возможность испытали уже многие украинцы. Но билеты в смартфоне действительны только на территории Украины, потому что на международные рейсы необходимо иметь распечатанные ж/д билеты.

Об этом пассажирам напомнили в "Укрзализныци". В частности это правило действительно для рейсов в Австрию и Венгрию, поскольку они осуществляются в партнерстве с местными железнодорожниками.

"У них свои правила: билет должен быть распечатан. Почему так? Украинские вагоны RIC (прямой поезд №749 Киев – Вена) или венгерский поезд (№146 Чоп – Вена) совершают транзитное движение. При курсировании представители железнодорожных компаний могут проверять проездные документы, делать на них соответствующие отметки, фиксировать данные по статистике и отчетности", – пояснили в железнодорожном операторе.

Следует учитывать, что проверка билетов в таких поездах является составной частью взаимного контроля. Их стоимость распределяется между железными дорогами стран пропорционально количеству километров, которое проехали пассажиры по их территории.

Чтобы пассажиры не забыли распечатать билет в Вену или Будапешт, после их покупки онлайн на мобильный телефон придет pop-up оповещение с напоминанием. Кроме того, на бланке электронного билета тоже есть маркированная информация о необходимости его распечатки.

Тех пассажиров, которые не выполнят это требование, могут постигнуть проблемы. В частности, железнодорожники Венгрии или Австрии могут потребовать от них оплаты за транзитное движение.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что украинцы начали гораздо чаще путешествовать по железной дороге – через год пассажиропоток на "Укрзализныце" вырос почти на четверть. Больше всего – более чем втрое – выросли перевозки из Киева в направлении Чопа.

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