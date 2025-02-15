Озвучен тариф на газ с 1 марта: сколько будет стоить кубометр

Тариф на газ в Украине с 1 марта для 98% бытовых потребителей будет составлять 7,96 грн за куб. Стоимость голубого топлива не изменится.

Видео дня

Как говорится в публикации OBOZ.UA, чтобы повысить тариф до окончания военного положения, придется менять закон (т.е. принимать это решение только через парламент и подпись президента). А провести такое непопулярное решение через Раду крайне сложно.

Кроме "Нафтогаза", в Украине работает еще ряд поставщиков голубого топлива. Но около 98% всех бытовых потребителей пользуются услугами именно "Нафтогаза". Однако даже после того, как мораторий на повышение тарифов перестанет действовать, далеко не факт, что будут экономические основания для повышения тарифа. Все зависит от ситуации с потреблением, объемами добычи газа и т.д.

И в Минэнерго, и в "Нафтогазе" уверяют, что запасов газа на отопительный сезон хватит. "Мы контролируем ситуацию с запасами газа. Их хватит для постоянного прохождения отопительного сезона. Комфорт и тепло в домах украинцев – приоритет нашей работы", – отвечают в "Нафтогазе" на прогнозы относительно возможного дефицита голубого топлива. В Минэнерго также уверены: уже не первый год украинцев пугают нехваткой газа, но проблем не будет.

Как ранее писал OBOZ.UA, "Газсети" начали посылать украинцам по всей стране платежки на оплату стоимости обслуживания внутридомовых газовых систем. С 2024-го такая услуга обязательна. В зависимости от возраста многоэтажки обслуживание (во время которого прежде всего ищут утечки газа) проводят раз в три-пять лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!