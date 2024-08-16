"Ожидать уменьшения стоимости генераторов и аккумуляторов не стоит": в налоговой объяснили, почему все равно нужно платить НДС

В Украине необходимо платить НДС с генераторов и аккумуляторов, импортируемых для реализации. От НДС освобождается только генераторы и аккумуляторы, которые покупаются для собственных нужд.

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Об этом в ответ на запрос нардепа от "Слуги народа" Александра Федиенко сообщили в Государственной налоговой службе. Федиенко опубликовал ответ на свой запрос на своей странице в Telegram.

"Так нормы действия этих Законов будут способствовать уборке налоговых и таможенных пошлин, но при условии если вы эту группу товаров завозите для собственных нужд", – объясняет депутат.

То есть компания , которая продает генераторы, аккумуляторы, может завезти без НДС для себя, но продать этот товар без НДС покупателю не может. "Поэтому ждать уменьшения стоимости генераторов и аккумуляторов населению не стоит", - отметил он.

Напомним, в Украине приняли законы об освобождении от пошлин и НДС на ввоз энергетического оборудования и оборонных товаров, что укрепит энергетическую и оборонную способность страны. Льготы распространяются на электрогенераторы, инверторы, литиево-ионные аккумуляторы, зарядные станции и солнечные панели, а также на тактическое военное оборудование и средства радиоэлектронной борьбы.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине упраздняют налоги на ввоз генераторов и компонентов мини-СЭС. Также теперь освобождено от налогообложения важное оборонное оборудование.

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