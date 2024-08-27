Отправь ребенка в школу: топ-10 товаров от Алло для обучения

Родители и дети уже готовы вернуться в школу и с нетерпением ждут начала учебного года. Маркетплейс инновационных товаров Алло подготовился к школьным закупкам: расширил ассортимент, а также предлагает скидки до 50% на необходимые для учебы товары. Скидки в Алло будут действовать на сотни разных товаров на протяжении месяца – аж до 9 сентября. Так что родители смогут сделать закупки в несколько кликов, облегчив подготовку детей к учебе.

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10 самых выгодных предложений от Алло к учебному году

Функциональный рюкзак Xiaomi Casual Daypack подойдет для посещения школы или университета. В нем поместится планшет, а в кармане можно хранить блокнот, наушники и ключи. Его стоимость составляет 199 гривень вместо 399 гривень. Настоящий титан для учебы – мощный ноутбук RedmiBook Pro 14 R5/16G/512G/W11 (JYU4399CN) в алюминиевом корпусе с 14-дюймовым 2,5К-дисплеем справится с учебной нагрузкой. Сейчас – за 25999 гривень вместо 29999 гривень. Сидеть правильно во время учебы поможет офисное кресло Nowy Styl BOSS KD Tilt PL64. Кресло поддерживает спину, а также семейный бюджет. Покупайте за 3999 гривень вместо 4699 гривень. Беспроводные наушники Redmi Buds 4 Lite (BHR7118GL) Black всегда готовы к работе и воспроизводят звук без задержек, что очень важно во время онлайн-уроков. Их стоимость – 849 гривень вместо 1499 гривень. Аккумуляторная настольная LED-лампа-фонарик VIDEX 5W (1 АКБ*1800mAh) (VL-TF11W) White обеспечит мощное освещение во время выполнения домашних заданий даже в блэкаут. Ее можно приобрести по выгодной цене 699 гривень вместо 1099 гривень. Фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 8 Graphite Black (BHR7165GL) поможет отслеживать показатели здоровья и сна. Благодаря стильным ремешкам школьник или студент сможет подчеркнуть свою индивидуальность на все 100%. Приобрести гаджет можно с выгодой 500 гривень – за 1299 гривень. Быть энергонезависимым и учиться вопреки всему поможет зарядная станция Redbo Portable Power Station 300W 265.7Wh. Ее можно приобрести по акционной цене 9499 гривень вместо 14999 гривень. Емкий пауэрбанк Intenso XS20000 (4034303029563) Black быстро подзарядит смартфон или планшет – ребенок всегда будет оставаться на связи. Пауэрбанк доступен по цене 799 гривень вместо 1299 гривень. Познакомит ребенка с инновациями 3D-ручка 3Doodler Start Plus для детского творчества. Этот гаджет поможет с развитием пространственного мышления и воображения. Акционная цена составляет 2665 гривень вместо 3185 гривень. Откройте захватывающий мир науки с микроскопом Eastcolight со 100-, 300- или 600-кратным увеличением (ES21331). Эта настоящая домашняя лаборатория поможет ребенку исследовать мир. Приобрести микроскоп можно за 764 гривни вместо 899 гривень.

Также Алло предлагает значительные скидки до 50% на наушники, мониторы, планшеты, ноутбуки, мышки, клавиатуры, роутеры, смарт-часы и фитнес-браслеты, смартфоны, мебель, одежду, рюкзаки, школьные принадлежности, LED-лампы и светильники, зарядные станции и др. Подробнее о товарах, акционных предложениях и условиях доставки можно узнать на сайте allo.ua, на странице акции allo.ua или позвонив на горячую линию 0-800-300-100.

Алло – маркетплейс национального масштаба с инновационными товарами от электроники и инструментов до игрушек и мебели, с доставкой заказов домой, на почту или в магазины в более 100 городах Украины.