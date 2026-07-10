Открытие аэропортов в Украине: возможно ли возобновить полеты самолетов сейчас

В Украине пока невозможно возобновить полеты гражданской авиации, но правительство всесторонне готовится к этому. Поэтому уже была утверждена Стратегия развития гражданской авиации Украины до 2030 года и создан Межведомственный координационный центр для подготовки возобновления авиасообщения

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Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам восстановления – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба. Он подчеркнул, что это работа на перспективу.

Почему Стратегию приняли именно сейчас

Кулеба подчеркнул, что документ представляет собой план ответственного планирования будущего и является частью евроинтеграционных обязательств Украины по адаптации транспортной системы к стандартам ЕС. Документ полностью соответствует Национальной транспортной стратегии Украины и стандартам Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

"Все мы понимаем реальность, в которой сегодня живёт страна. Россия продолжает массированные атаки, а ситуация с безопасностью не позволяет возобновить полёты гражданской авиации. Именно поэтому сейчас речь не идёт об открытии воздушного пространства. Речь идет об ответственном планировании будущего. Стратегия является частью этого планирования", – пояснил глава Минразвития.

Четыре ключевых приоритета развития авиации

Модернизация аэропортов и аэронавигационной инфраструктуры.

и аэронавигационной инфраструктуры. Полная интеграция Украины в европейское авиационное пространство .

. Развитие мультимодального сообщения .

. Внедрение современных и строгих стандартов авиационной безопасности.

Чем будет заниматься новый Координационный центр

Поскольку мировая система гражданской авиации коренным образом меняется под влиянием новых вызовов в сфере безопасности, главной задачей вновь созданного центра станет разработка совершенно новой архитектуры безопасности для будущего открытия неба. Центр обеспечит постоянное взаимодействие между:

органами государственной власти,

сектором безопасности и обороны,

представителями авиационной отрасли.

Алексей Кулеба подытожил, что безопасность остается главным и безусловным условием для возвращения самолетов в украинское небо, и именно она будет определять конкретные сроки возобновления полетов. На данный момент же задачей государства является заблаговременная подготовка всех необходимых решений.

В Раде считают, что полеты возможны

В свою очередь, заместитель председателя Комитета Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко уверен, что с технической точки зрения гражданские авиарейсы можно было бы возобновить в самом безопасном регионе – на западе. В частности, можно опираться на опыт Израиля и Сирии, которые также много лет находятся в состоянии вооруженных угроз.

"Для этого нужно собрать всех представителей исполнительной власти, военных, экспертов и проанализировать опыт стран, в которых постоянно происходят конфликты – это Израиль, это Сирия", – заявил он ранее СМИ.

Крейденко уверен, что аэропорты Ужгорода и Львова способны принимать гражданские самолеты. Также он напомнил, что Министерство развития общин создало специальную правительственную группу для решения этого вопроса еще в марте прошлого года. Но реальных сдвигов не произошло.

Как уже сообщал OBOZ.UA, подготовку к возобновлению гражданских авиаперелетов Украина начала, не дожидаясь окончания войны. В то же время на какие-либо компромиссы в вопросах безопасности ради полетов власти идти не готовы.

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