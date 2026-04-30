Украина уже готовится возобновить полеты авиакомпаний: самолеты снова вернутся в небо

Украина не ждет конца войны и уже начала подготовку к восстановлению гражданских авиаперелетов уже сейчас. В то же время ни на какие компромиссы с безопасностью ради полетов власть идти не готова.

Об этом заявил вице-премьер-министр и министр развития общин и территорий Алексей Кулеба. По его словам, в Украине уже действует рабочая группа, которая прорабатывает сценарии открытия неба для гражданской авиации, пишут медиа.

Подготовка идет параллельно с войной – чтобы в нужный момент действовать быстро, а не начинать все с нуля. При этом главный вызов – не готовность аэропортов и не позиция авиакомпаний, а лишь безопасность.

"Важно не создавать иллюзий. Решение об открытии неба – это исключительно вопрос безопасности, а не готовности отдельного аэропорта или заявлений отдельных компаний", – заявил Кулеба.

Ключевым фактором он назвал защиту воздушного пространства системами ПВО. По словам чиновника, Украина постоянно анализирует угрозы и разрабатывает собственные протоколы безопасности полетов.

И хотя конкретных сроков Кулеба не назвал, он дал понять: небо откроют не тогда, когда этого захотят авиакомпании или когда будет готов тот или иной аэропорт, – а тогда, когда это будет полностью безопасно.

Лоукостеры планируют возвращение в Украину

Европейские лоукост-авиакомпанииRyanair, Wizz Air, EasyJet планируют возобновить полеты в Украину сразу после открытия аэропортов и подписания мирного соглашения. Перевозчики уже планируют маршруты и инвестируют в восстановление авиасообщения, рассчитывая на быстрое возвращение пассажиров и бум внутреннего и международного туризма.

В частности Wizz Air объявила, что планирует иметь 15 самолетов в Украине в течение двух лет после подписания мирного соглашения, а через семь лет это количество возрастет до 50.

Ryanair, который ранее перевозил около 1,5 млн пассажиров в год в Киев, Львов и Одессу, готов возобновить полеты всего через две недели после заключения любого мирного соглашения. Компания планирует довести годовое количество перевезенных пассажиров до 4 миллионов, используя свою широкую сеть баз в 95 аэропортах Европы.

Как уже сообщал OBOZ.UA, авиакомпания airBaltic готова возобновить регулярные воздушные рейсы в Киев и Львов в своей маршрутной сети, как только это будет безопасно. Первые рейсы будут выполняться из столиц Латвии, Литвы и Эстонии в Киев и Львов.

