Отключение света в Украине может быть отменено в сентябре-октябре: в 'Укрэнерго' прояснили ситуацию

Уже в конце июля ситуация в украинской энергосистеме постепенно улучшится. А в сентябре-октябре даже есть неплохие шансы на то, что отключение света будет отменено.

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Об этом рассказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью украинскому СМИ. Он сказал, когда украинцы смогут вернутся к жизни без отключения электроэнергии.

По его словам, в 20 числах июля жара в Украине спадет. При этом прогнозируется определенное увеличение вскоре доступной генерации в энергосистеме. Таким образом, ситуация со светом еще в этом месяце начнет улучшаться. "Она не улучшится магическим образом за один день или один час. Но она будет постепенно улучшаться, и мы будем с вами наблюдать тренд по улучшению с конца июля, как мы и прогнозировали", – сказал Кудрицкий.

По его прогнозам, в августе ситуация будет еще немного лучше. И уже с начала осени столь массовых и частых отключений света не будет.

"В сентябре-октябре даже имеем неплохие шансы избегать отключений. По крайней мере, таких массированных и повторяющихся, как мы имеем в июле. То есть нужно еще определенное время, уже не такое длительное, потерпеть – и мы увидим определенное улучшение ситуации в энергосистеме", – сказал Владимир Кудрицкий.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине 11 июля ужесточились графики отключения света. Состояние энергосистемы осложняется из-за аномальной жары и последствий российских атак, что приводит к привлечению аварийной помощи из стран ЕС.

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