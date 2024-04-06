Отключение электроэнергии в Украине: где не будет света 6 апреля

В Украине 6 апреля не вводили экстренные и аварийные отключения электроэнергии. Накануне графики отменили в Днепропетровской, Сумской, Кировоградской, Запорожской, Полтавской областях. Проблемы с электроэнергией все еще сохраняются в Харьковской области.

Как отмечают в Минэнерго, даже в период временных отключений, дефицита в объединенной энергосистеме страны не было. 5 апреля Украина передавала излишки электроэнергии Польше объемом до 2000 МВт*ч.

Однако из-за дисбаланса генерации, который не может быть выровнен оператором системы передачи из-за повреждений в результате российских атак на подстанции, применялись аварийные отключения в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях.

Харьков и область: действуют ограничения

Новый график почасовых отключений света будет действовать с 1 по 7 апреля 2024 года, сообщила пресс-служба "Харьковоблэнерго". "Энергогенерирующие предприятия значительно повреждены. Сейчас есть дефицит электроэнергии как по Харькову, так и по области. Работаем над тем, чтобы обеспечить светом и бытовых потребителей, и предприятия, и транспортную инфраструктуру, а также сократить время плановых отключений", – заявил глава Харьковской ОГА. Олег Синегубов.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия снова атаковала беспилотниками энергообъекты Украины. В Одессе и Одесской области введены экстренные отключения света – графики не действуют, кроме того, остановлена работа городского электротранспорта. Графики применяются в Харькове и Харьковской области для потребителей, уже подключенных к сети после прошлых обстрелов.

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