Отключат денежные переводы, банкоматы и терминалы: ПриватБанк объявил о паузе в работе

В ночь на 19 августа государственный ПриватБанк приостановит операции по картам своих клиентов, в том числе в "Приват24", банкоматах и терминалах. Это будет длиться до утра. Причина – регламентные работы.

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Операции не будут проводиться с 00:30 до 7:30. Об этом сообщил пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга, информация подтверждается на официальной странице банка в Facebook.

"Во время проведения работ в субботу 19 августа с 00:30 до 7:30 временно могут быть недоступны операции с карточками, "Приват24". Также "тайм-аут" будет продолжаться в работе банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка", – говорится в сообщении.

По словам Серги, работы направлены на то, чтобы "повысить качество и безопасность платежей". "Обычно банк производит работы ночью, когда большинство клиентов отдыхают. Впрочем, если вы должны совершить важные покупки и переводы в поздний час, учтите интервал проведения работ", – предупредил Серга.

При этом он уточнил, что обычно клиенты ПриватБанка производят в среднем более 1 млн платежей в час. Это почти 50 тысяч платежей в минуту.

Как сообщал OBOZREVATEL, клиенты ПриватБанка жалуются, что у них стали чаще требовать верификации даже небольших платежей. В финучреждении такие меры объясняют противодействием мошенничеству.

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