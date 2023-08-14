ПриватБанк требует пройти идентификацию: украинцы жалуются на трудности с платежами

Клиенты государственного ПриватБанка жалуются, что у них стали чаще требовать верификации даже небольших платежей. В финучреждении такие меры объясняют противодействием мошенничеству.

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На один из подобных случаев пожаловался клиент банка на специализированном форуме "Минфин". По его словам, "Приват" потребовал от него пройти идентификацию личности по телефону при попытке сделать перевод на 350 грн.

"Требуют звонить на 3700 и что-то там объяснять. Для чего мне финансовый номер, пароль, двухфакторная авторизация? Я не хочу никуда звонить и сообщать свои персональные данные неизвестно кому", – рассказал клиент. Также он заявил, что переживает за сохранность своих данных после таких проверок.

В банке ответили, что процедура верификации платежей необходима для борьбы с мошенничеством. А отказ клиентов подтверждать свою личность подвергает их риску потерять деньги.

"Бывают ситуации, когда мошенники получают доступ к мобильному телефону путем перевыпуска SIM-карты, и в таком случае SMS не являются препятствием для них. Отказ от проверки операций и подтверждение личности клиента, или не прохождение верификации подвергает риску потерять средства. Просим проявить терпение и понимание необходимости проведения операций верификации", – объяснили в банке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ПриватБанк, как и любой другой банк, имеет право без согласия клиента разорвать с ним сотрудничество. При этом остаток средств на счету должны по заявлению уже бывшего клиента перевести туда, куда он укажет.

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