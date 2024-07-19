Остановка "теневого флота" Кремля: Великобритания ввела санкции против 11 российских судов

Великобритания ввела санкции против 11 судов, транспортирующих нефть и нефтепродукты из России, чтобы ограничить способность России обходить западные санкции и продолжать торговлю на мировых рынках. Основной причиной этих мер являются попытки России использовать старые и опасные суда для экспорта нефти, что создает серьезные экологические риски.

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Об этом идет речь на сайте правительства Соединенного Королевства. Великобритания продолжает усиливать санкционное давление на Россию из-за ее агрессии в Украине.

Детали санкций

Согласно официальному сообщению правительства Великобритании, в санкционный список попали суда, среди которых "Залив Амурский" и СКФ "Печора". Эти суда перевозят российскую нефть или нефтепродукты в третьи страны. Большинство из них зарегистрированы под флагами Панамы, Габона и Островов Кука.

Введенные санкции являются продолжением мероприятий, введенных в июне, когда была ограничена деятельность шести танкеров и российских компаний в сфере производства и транспортировки сжиженного природного газа, таких как Мурманск LNG, Новотек Мурманск LNG, Современный морской арктический транспорт LNG и Русатом Арктика". Также была добавлена компания "Ингосстрах", которая предоставляет услуги страхования для российских экспортеров нефти, включая страхование судов.

Причины санкций

Основной причиной для введения этих санкций попытки России обходить западные ограничения на экспорт нефти. Россия использует так называемый "теневой флот", состоящий из судов, не принадлежащих западным компаниям и не застраховавшихся западными страховщиками. Эти суда часто являются старыми и опасными для навигации, что создает серьезные экологические риски. Запад обвиняет Россию в использовании этих судов для продолжения экспорта нефти, несмотря на международные санкции, введенные после вторжения в Украину в 2022 году.

Министры иностранных дел государств Балтийского моря выразили глубокую обеспокоенность по поводу активизации гибридных операций России, включая проводимые в регионе диверсии и акты насилия. Представители стран Балтийского моря призвали к согласованным мерам, чтобы воспрепятствовать экспорту российской нефти на опасных судах. Российский "теневой флот" повышает риск разлива нефти в Балтийском море, что может привести к катастрофическим последствиям для экологии региона.

Великобритания не единственная страна, вводящая санкции против России. 12 июня США ввели новые санкции против более 300 физических и юридических лиц в России и странах Азии, Ближнего Востока, Европы, Африки и Карибского бассейна. Эти меры направлены на дальнейшее ограничение возможностей России финансировать свою военную агрессию и поддерживать экономическую стабильность.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, российская компания "ЛУКойл" с конца июня 2024 года прекратила транспортировку нефти в Венгрию из-за нефтепровода "Дружба". Это произошло после того, как СНБО Украины расширил против "Лукойла" санкции.

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