Украинские госбанки установили новые расценки для своих клиентов: на какие услуги

Государственные ПриватБанк и Ощадбанк изменили тарифы на некоторые свои услуги. В частности, ПриватБанк снизил стоимость переводов с валютных карт на зарубежные карты всего мира.

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Об этом сообщили в самом банке. Там отметили:

уменьшили этот тариф в 2 раза;

действовать новые расценки будут с 15 августа 2024 года по 15 февраля 2025-го;

при этом минимальная сумма все равно останется на уровне 50 грн.

"Тарифы на международные переводы в Приват24 с валютных карт ПриватБанка на зарубежные карты снижены вдвое – до 1% (минимум 50 грн) вместо 2% (минимум 50 грн)", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: отправить перевод с карты ПриватБанка на зарубежную карту можно через мобильное приложение или веб-версию Приват24 – в меню "Перевод на карту". Для этого следует:

выбрать из шаблона или заполнить данные заграничной карты;

указать сумму перевода;

подтвердить операцию.

"Отослать зарубежный перевод можно только с валютной карты ПриватБанка в долларах США или евро. Открыть цифровую валютную карту всегда можно дистанционно в Приват24 и покупать валюту онлайн мгновенно в мобильном банке", – рассказали в банке.

Изменения в тарифах Ощадбанка

В свою очередь, Ощадбанк решил с 1 октября изменить тарифы для всех карт своих клиентов. В частности, для корпоративных карт:

комиссия за снятие средств в банкоматах банка составит 0,9% (минимум 5 грн);

услуга SMS-информирования обойдется в 25 грн в месяц.

Для других карт:

для детской карты повышен лимит бесплатного снятия средств – с 2 000 грн до 3 000 грн в месяц;

для зарплатных, пенсионных и социальных карт – SMS-сообщения будут стоить 15 грн в месяц (Viber остается без изменений);

для частных и кредитных карт – SMS-сообщения будут стоить 25 грн в месяц, Viber – 15 грн в месяц; Push-сообщения остаются удобным и бесплатным информационным каналом.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Ощадбанк продлил срок действия всех своих карт. В т.ч. тех, у которых он заканчивается. Теперь они будут действительны по меньшей мере до 30 сентября 2024 года.

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