Украинские госбанки установили новые расценки для своих клиентов: на какие услуги
Государственные ПриватБанк и Ощадбанк изменили тарифы на некоторые свои услуги. В частности, ПриватБанк снизил стоимость переводов с валютных карт на зарубежные карты всего мира.
Об этом сообщили в самом банке. Там отметили:
- уменьшили этот тариф в 2 раза;
- действовать новые расценки будут с 15 августа 2024 года по 15 февраля 2025-го;
- при этом минимальная сумма все равно останется на уровне 50 грн.
"Тарифы на международные переводы в Приват24 с валютных карт ПриватБанка на зарубежные карты снижены вдвое – до 1% (минимум 50 грн) вместо 2% (минимум 50 грн)", – говорится в сообщении.
При этом подчеркивается: отправить перевод с карты ПриватБанка на зарубежную карту можно через мобильное приложение или веб-версию Приват24 – в меню "Перевод на карту". Для этого следует:
- выбрать из шаблона или заполнить данные заграничной карты;
- указать сумму перевода;
- подтвердить операцию.
"Отослать зарубежный перевод можно только с валютной карты ПриватБанка в долларах США или евро. Открыть цифровую валютную карту всегда можно дистанционно в Приват24 и покупать валюту онлайн мгновенно в мобильном банке", – рассказали в банке.
Изменения в тарифах Ощадбанка
В свою очередь, Ощадбанк решил с 1 октября изменить тарифы для всех карт своих клиентов. В частности, для корпоративных карт:
- комиссия за снятие средств в банкоматах банка составит 0,9% (минимум 5 грн);
- услуга SMS-информирования обойдется в 25 грн в месяц.
Для других карт:
- для детской карты повышен лимит бесплатного снятия средств – с 2 000 грн до 3 000 грн в месяц;
- для зарплатных, пенсионных и социальных карт – SMS-сообщения будут стоить 15 грн в месяц (Viber остается без изменений);
- для частных и кредитных карт – SMS-сообщения будут стоить 25 грн в месяц, Viber – 15 грн в месяц; Push-сообщения остаются удобным и бесплатным информационным каналом.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее Ощадбанк продлил срок действия всех своих карт. В т.ч. тех, у которых он заканчивается. Теперь они будут действительны по меньшей мере до 30 сентября 2024 года.
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