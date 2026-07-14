Осталось всего 3 дня: для украинцев кардинально изменили правила ипотечного кредитования

С 17 июля ветераны, участники войны, люди с инвалидностью вследствие войны и семьи погибших защитников смогут подавать через приложение Дія заявки на єОселю под 3% годовых. Также обновляются требования к площади жилья и составу семьи, а жилищный ваучер для отдельных ВПЛ планируется разрешить использовать в качестве первого взноса после урегулирования законодательных нюансов.

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Об этом сообщает Министерство по делам ветеранов Украины. Обновление фактически переводит ряд категорий ветеранов в группу заемщиков с самой низкой ставкой по программе. Ранее часть из них могла оформлять ипотеку под 7%.

Кто сможет получить ипотеку под 3%

С 17 июля льготная ставка 3% годовых станет доступна для ветеранов и ветеранок, людей с инвалидностью вследствие войны и участников войны. Также воспользоваться новыми условиями смогут члены семей погибших или умерших ветеранов и ветеранок, а также семьи погибших или умерших Защитников и Защитниц Украины.

Таким образом, государство расширяет перечень граждан, для которых будет действовать льготная ипотечная ставка. К этой категории уже относятся определенные программой военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, медики, педагоги и ученые. В то же время для других категорий участников программы базовая ставка может составлять 7% годовых.

Важный нюанс заключается в том, что льготная ставка устанавливается на первые десять лет кредитования. С 11-го года она увеличивается на 3 процентных пункта – с 3% до 6% или с 7% до 10% в зависимости от категории заемщика.

Вопрос об изменении условий для ветеранов и семей погибших военных обсуждался более года. Одной из главных претензий к прежней модели была разница в ставках для действующих военнослужащих и людей, получивших инвалидность в результате войны или потерявших родных на фронте.

Новые правила должны устранить эту разницу для определенных категорий ветеранов. При этом пересмотр ставки по кредитам, которые ветераны уже ранее оформили под 7%, пока не предусмотрен. То есть автоматически перевести действующую ипотеку на ставку 3% не получится.

Есть важный нюанс для семей погибших военных

Отдельные правила действуют для семей погибших защитников и защитниц. Если семья обращается за кредитом уже после гибели военнослужащего, она может оформить єОселю под 3% как отдельную льготную категорию.

Другая ситуация возникает, если военный оформил ипотеку под 3% при жизни, а впоследствии погиб. В таком случае его семья не получает автоматического права сохранить льготную ставку.

В "Укрфинжилье" объясняли это особенностями гражданского и наследственного законодательства. После смерти заемщика его права и кредитные обязательства переходят к наследникам, однако льготные условия, установленные лично для первоначального заемщика, автоматически не наследуются.

Подать заявку можно будет через приложение Дія

Начиная с 17 июля, заявку на участие в программе можно будет подать в электронном формате через Единый государственный веб-портал электронных услуг, в частности с помощью мобильного приложения Дія. Заявитель должен пройти процедуру подачи заявки и получить предложения от банков-участников.

После предварительного согласования можно приступить к выбору жилья, проверке объекта и оформлению кредитного договора. Еще одно изменение должно упростить проверку платежеспособности заемщика.

С согласия человека "Укрфинжилье" сможет получать часть информации о доходах через государственные реестры. Ожидается, что это сократит количество документов и ускорит рассмотрение заявок.

Изменяются требования к площади квартир

Обновление коснется и нормативной площади жилья, которое можно приобрести по программе. Ранее базовая площадь квартиры составляла 52,5 квадратных метра на одного человека, а на каждого следующего члена семьи предусматривалось еще по 21 квадратному метру.

Впоследствии правила ужесточили. Право на дополнительную площадь фактически ограничили, из-за чего, например, супружеские пары без детей часто были вынуждены искать квартиру площадью до 52,5 квадратных метров. На практике это существенно сузило выбор: значительная часть двухкомнатных квартир просто не соответствовала требованиям программы.

Теперь правила вновь корректируются. Базовые 52,5 квадратных метра остаются для одного человека, однако на второго члена семьи снова можно будет добавить 21 квадратный метр. Для семьи из трех человек норматив составит 73,5 квадратных метра. Максимально допустимый показатель останется на уровне 115,5 квадратных метра.

Особенно остро эта проблема ранее касалась семей с детьми. При прежних ограничениях они часто могли претендовать преимущественно на однокомнатную квартиру, хотя ребенку нужно отдельное пространство для сна, учебы и повседневной жизни.

Детей будут учитывать до 21 года

Меняется и подход к определению состава семьи. Раньше при расчете нормативной площади учитывались дети в возрасте до 18 лет. Теперь возрастной порог повышают до 21 года. Логика такого решения заключается в том, что после достижения совершеннолетия ребенок не обязательно начинает жить отдельно.

Молодые люди в возрасте от 18 до 21 года часто продолжают обучение, проживают с родителями и ещё не имеют стабильного дохода. По прежним правилам могла возникать ситуация, когда после достижения ребенком 18-летия нормативная площадь жилья для семьи уменьшалась, хотя фактический состав семьи и ее потребности не менялись.

Платежеспособность помогут подтвердить поручители

Еще одно нововведение касается оценки финансовых возможностей заявителя. При определении платежеспособности банки смогут учитывать не только доходы членов семьи заемщика, но и других поручителей.

Кроме того, предусмотрена возможность привлечения имущественного поручителя. Такой человек сможет предоставить собственное имущество в качестве дополнительного обеспечения по кредиту. Отдельное изменение касается внутренне перемещенных лиц, имеющих статус участника боевых действий или человека с инвалидностью вследствие войны.

Для них предусмотрена возможность использования жилищного ваучера по программе єВідновлення в качестве первого взноса при оформлении новой ипотеки по программе єОселя. Жилищный ваучер предусматривает государственное финансирование приобретения или строительства жилья на сумму до 2 млн грн для определенных категорий ВПЛ с временно оккупированных территорий.

Однако при использовании ваучера в качестве первого взноса есть юридический нюанс. На жилье, приобретенное с помощью ваучера, устанавливается пятилетний запрет на отчуждение. В то же время квартира или дом, приобретенные в ипотеку, должны передаваться банку в качестве обеспечения кредита.

Из-за этой правовой коллизии механизм требует дополнительных законодательных изменений. При этом погасить ваучером уже оформленный кредит по программе єОселя нельзя.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в большинстве крупных городов Украины подорожали однокомнатные квартиры. Больше всего — в Тернополе. За последние 6 месяцев стоимость такого жилья там выросла на 26%, до 49 000 долларов (здесь и далее — медианная цена. То есть половина значений выше этого уровня, а половина — ниже).

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