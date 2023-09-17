Осенью в Украине изменилась ситуация на рынке труда: кого ищут работодатели

В Украине осенью взлетело количество вакансий в категориях "Образование, наука" (+37%, 5519 вакансий) и "Управление персоналом, HR" (+12%, 1894). Также заметно увеличилось количество предложений работы в категориях "Культура, музыка, шоу-бизнес" (+47%, 724), "Гостинично-ресторанный бизнес, туризм" (+14%, 10 861), "Сфера обслуживания" (+11%, 19449).

Эта же тенденция прослеживается и по конкретным должностям: спрос работодателей больше вырос на педагогов. Об этом свидетельствуют данные популярного кадрового портала.

В каких категориях взлетело количество вакансий?

Учитель английского (+52% к июлю, 1202 вакансии);

учитель математики (+50%, 234);

офис-менеджер (+47%, 255);

учитель начальных классов (+38%, 263);

коррекционный педагог (+36%, 154);

фитнес-тренер (+36%, 218);

Видео дня

преподаватель немецкого (+35%, 149);

воспитатель (+34%, 844);

упаковщик (+31%, 750);

посудомойщик (+30%, 311).

В августе стало заметно, как работодатели реагируют на дефицит кадров. Значительно возросла доля вакансий для людей с инвалидностью (+17%, 7978 вакансий), студентов (+18%, 19507), ветеранов (+26%, 4936) и пенсионеров (+27%, 3505). Также работодатели чаще готовы работать с кандидатами без опыта (+19%, 36196).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в топ-5 областей по количеству работы входят и дальше наращивают число вакансий Харьковская (3732), Одесская (6927), Львовская (9705), Днепропетровская (9831) и Киевская (33283). Киевщина идет одним из лидеров прироста (+11% к июлю) вместе с Хмельнитчиной (+12%).

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