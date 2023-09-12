В каких областях украинцам легче всего найти работу и кого ищут работодатели

В Украине в топ-5 областей по количеству работы входят и дальше наращивают число вакансий Харьковская (3 732), Одесская (6 927), Львовская (9 705), Днепропетровская (9 831) и Киевская (33 283). Киевщина идет одним из лидеров прироста (+11% к июлю) вместе с Хмельнитчиной (+12%).

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Также значительный прирост по количеству вакансий зафиксирован в Ровенской (+16%, 2163), Житомирской (+27%, 2054) и Черниговской областях (+29%, 1237). Об этом свидетельствуют данные популярного кадрового портала.

В августе работодатели опубликовали 102 748 предложений работы. Это на 10% больше по сравнению с июлем.

Кого ищут работодатели?

"Розничная торговля" (прирост +9%, по сравнению с июлем, 12 497 вакансий); "Продажа, закупка" (+1%, 13 449);

"Рабочие специальности, производство" (+11%, 18 853);

"Сфера обслуживания" (+11%, 19 449).

Также впервые отметку в 10 тыс. пересекли категории, составляющие наибольшее количество вакансий: "Логистика, склад, ВЭД" (+9%, 10 179) и "Гостинично-ресторанный бизнес, туризм" (+14%, 10 861).

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в 2023 году правительство Украины увеличило госзаказ на подготовку ряда специалистов в учебных заведениях сразу на 3,5 тыс. мест. В частности, за государственный счет больше будут готовить социальных работников и специалистов рабочих специальностей.

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