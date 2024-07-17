Опоздание большое: поезд на популярном маршруте сильно задерживается
Вечером 17 июля поезд на популярном направлении из Польши в Украину идет с большим опозданием. В пути он задержится почти на 1,5 часа.
Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Отмечается, что поезд №705/706 Пшемысль Главный – Киев-Пасс. опоздает на 1 час 22 минуты.
Таким образом, предварительно, он придет на конечную станцию в 21:19.
"Укрзалізниця" внесла изменения в покупку билетов на популярные поезда
В то же время "Укрзалізниця" с 4 июля изменила время старта продаж билетов на ряд популярных международных рейсов. В частности, в Польшу (Перемышль, Дорогуск, Хелм, Варшава) реализация будет начинаться в 9:00. Глубина – 20 суток до даты отправления.
Кроме польского, изменится время время открытия онлайн-продаж и на поезда на других направлениях. В частности:
- словацкое и австрийское – старт в 08:00, глубина 20 суток;
- молдавское – 08:00, глубина 30 суток.
"Все продажи стартуют одновременно на сайте "Укрзалізниці" и в приложении. Открытие продаж на все внутренние рейсы останется в 8:00", – рассказали в перевозчике.
Кроме того, отмечается, компания начинает постепенный перевод продажи билетов на новый сайт. В связи с чем, "международные билеты на старом сайте станут недоступными".
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, для успешного приобретения билетов на популярные направления во время пикового сезона рекомендуется использовать официальное приложение Укрзалізниці. Это значительно упрощает поиск и бронирование билетов.
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