ООН закрыла программу помощи беженцам из Украины в стране Европы: стали известны результаты

Украинские беженцы основали в Грузии десятки компаний и создали более 170 рабочих мест, что улучшило положение большинства из них. Этого удалось достичь при поддержке Программы развития ООН (ПРООН) и правительства Германии.

Об этом сообщили в пресс-службе ПРООН, подводя итоги инициативы "Улучшение верховенства права и доступа к правосудию для всех". Она была основана в 2023 году с целью запуска и развития малого бизнеса беженцами-предпринимателями (преимущественно из Украины).

В рамках программы было в целом предоставлено грантовую поддержку на 1 млн лари (около $370 тыс.), что позволило беженцам получить почти втрое больше (рентабельность инвестиций 2,98x). За все время действия инициативы беженцам удалось:

основать 84 предприятия в Тбилиси, Батуми и других городах Грузии, из них 73 функционируют и сейчас;

создать 175 рабочих мест.

Средняя рентабельность этих бизнесов составляет около 30%. При этом 90% предпринимателей констатировали улучшение финансового положения своих семей.

Кроме непосредственной финансовой поддержки, средства программы инвестировалась в развитие профессиональных навыков:

198 беженцев прошли специализированную бизнес-подготовку ;

; более 300 человек повысили свои навыки благодаря коучингу ;

; 768 человек обратились за юридической и финансовой консультацией, чтобы найти бизнес-возможности в новой стране.

"За каждым бизнесом стоит история мужества и решимости. Когда люди имеют доступ к ресурсам и возможностям, они могут переосмыслить свою жизнь и расширить возможности своих общин", – сказал постоянный представитель Программы развития ООН в Грузии Дуглас Вебб.

Условия для украинцев в Грузии

1 апреля в Грузии истекает срок действия льготного доступа украинских беженцев к государственной системе здравоохранения. Это дает им право пользоваться медицинскими услугами на тех же условиях, что и граждане страны, в частности речь идет о:

предоставлении экстренной медицинской помощи, включая роды и срочную вакцинацию;

профилактическая вакцинация;

лечение туберкулеза, ВИЧ и СПИДа;

медицинское сопровождение матерей и детей;

психиатрическая помощь;

лечение диабета;

проведение процедур диализа;

помощь при редких заболеваниях.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинские беженцы массово покидают Финляндию из-за сложностей с трудоустройством, языковых барьеров и отсутствия понятной перспективы получения постоянного статуса. Чаще всего они переезжают в другие страны ЕС, где легче найти работу и где время временной защиты засчитывается в будущее право на проживание.

