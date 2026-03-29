Украинцы массово уезжают из страны Европы: какие причины и что выбирают взамен

Украинские беженцы массово покидают Финляндию из-за сложностей с трудоустройством, языковых барьеров и отсутствия понятной перспективы получения постоянного статуса. Чаще всего они переезжают в другие страны ЕС, где легче найти работу и где время временной защиты засчитывается в будущее право на проживание.

Об этом пишет издание YLE. Главная проблема заключается в том, что статус временной защиты, который получили украинцы в ЕС, имеет четкие временные рамки.

Его действие пока ограничено мартом 2027 года, и дальнейшая судьба этого механизма остается неопределенной. Для тех, кто хочет остаться в Финляндии надолго, условия довольно жесткие, ведь нужно либо найти официальную работу, либо поступить в учебное заведение. И если на бумаге это выглядит как стандартное требование, то в реальности оно становится серьезным барьером.

Одна из ключевых причин оттока украинцев – сложная ситуация на рынке труда. В Финляндии фиксируется один из самых высоких уровней безработицы среди стран ЕС. В то же время большинство работодателей требуют знания финского языка, и даже хороший английский часто не спасает ситуацию.

Люди с опытом, образованием и мотивацией вынуждены месяцами рассылать резюме без всякого ответа. Даже работа на фермах или в сфере обслуживания часто недоступна из-за языкового барьера.Для многих это становится переломным моментом, ведь жизнь без работы означает отсутствие перспектив, стабильности и уверенности в завтрашнем дне.

Еще один фактор, который затрудняет интеграцию – изменения в сфере образования. Со следующего года обучение для студентов из стран вне ЕС и ЕЭЗ в Финляндии может стать платным. Пока украинцы имеют определенные льготы, но нет гарантий, что они сохранятся.

На фоне этих трудностей украинцы все чаще ищут альтернативы. Самым популярным направлением становится Эстония, там период пребывания под временной защитой засчитывается в стаж, необходимый для получения постоянного вида на жительство. В Финляндии это время фактически "выпадает" и не дает никаких преимуществ в будущем.

Также часть украинцев выбирает Венгрию, где уровень трудоустройства значительно выше. По международным оценкам, работу там имеют около 71% украинцев, тогда как в Финляндии лишь около 40%.

Молодые украинцы, которые приехали в Финляндию с большими ожиданиями, все чаще вынуждены их пересматривать. Кто-то работал в сфере услуг, но потерял работу из-за закрытия заведения. Кто-то имел высшее образование и опыт, но так и не смог найти место по специальности. Другие владеют несколькими языками, но без финского этого оказывается недостаточно.

В результате даже те, кто изначально считал Финляндию страной мечты, решают уезжать дальше. Страны, которые предлагают более гибкие условия трудоустройства и понятные пути к легализации, получают преимущество.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, правительство Норвегии изменило правила приема перемещенных лиц из Украины и ограничило предоставление коллективной защиты для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Решение приняли в Осло и оно вступит в силу в ближайшее время.

