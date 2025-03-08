Цены на яйца в Украине пересчитают: ожидается очередное подорожание

В Украине из-за роста экспорта в Польшу ожидается подорожание яиц. Как отметил Максим Гопка, аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ), поголовье кур в Украине остается на уровне прошлого года, так что значительного снижения цены не будет.

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Об этом рассказывает AgroWeek. Рост экспорта яиц в Польшу может стать возможным, поскольку Украина остается крупнейшим поставщиком яиц в Европейский Союз. Если удастся стране поддерживать стабильные торговые отношения с европейскими партнерами, это может привести к некоторому повышению цен на яйца в Киеве в краткосрочной перспективе.

"Серьезного подорожания яиц в Украине в ближайшее время не будет", - подчеркнул Гопка. Однако, аналитик отметил, что спрос на яйца накануне Пасхи, который в Украине будут праздновать 20 апреля, может вызвать временное повышение цен. По последним данным, некоторые супермаркеты уже повысили цены на эту категорию продукции.

По состоянию на 5 марта цены на яйца в Киеве колеблются от 62,99 до 72,3 грн за десяток. Нефасованные яйца продаются в среднем 5,57 грн за штуку.

Крупные торговые сети Украины также отмечают небольшое повышение цен на продукцию. К примеру, в сети Auchan десяток яиц стоит 64,2 грн, у Novus – 68,09 грн, а в Megamarket – 72,3 грн. Нефасованные яйца в отдельных сетях продаются по цене от 5,08 до 6,9 грн. за штуку.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по словам нардепа Дмитрия Соломчука, украинцам следует готовиться к удешевлению основных продуктов питания на 5-10%. По его словам, снижаться цены начнутся с середины мая.

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