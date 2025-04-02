Оккупационный бизнес на крови: Андрющенко рассказал, как россияне обустраивают хранилища для ворованных нефтепродуктов

Россияне продолжают активно ввозить оборудование и трубы для строительства трубопроводов и хранилищ нефтепродуктов в Запорожскую область. К трубам и ресиверы добавилось большое негабаритное оборудование, указывающее на подготовку к масштабному разграблению ресурсов.

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Об этом сообщает руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. Специалисты отслеживают перемещение для определения точного места обустройства новых объектов.

Российские оккупанты активно завозят оборудование и трубы для строительства трубопроводов и мест хранения нефтепродуктов во временно оккупированной Запорожской области. К уже замеченным трубам и ресиверов добавилось большое негабаритное оборудование, свидетельствующее о расширении мощностей для хранения похищенной украинской нефти. Центр изучения оккупации продолжает отслеживать эти процессы для установления точного местоположения новых объектов.

Оккупанты вывозят украинское зерно

С началом весенней посевной кампании в оккупированном Приазовье российские захватчики возобновили масштабное похищение украинского зерна. Места хранения зерновых в Запорожской и Херсонской областях опорожняются безумными темпами. Колонны грузовиков непрерывно двигаются в направлении Ростова-на-Дону, откуда зерно загружается на суда для дальнейшей транспортировки.

По прибытии в порты Ростова-на-Дону угнанное зерно переправляют в Новороссийск, а оттуда – в неизвестном направлении. Эксперты отмечают, что одним из основных конечных пунктов страны Ближнего Востока, в частности Иран. Используя Каспийское море, Россия выстраивает эффективную цепь нелегального экспорта, что позволяет ей зарабатывать на краденой украинской агропродукции.

Однако на этом агрессор не останавливается: во временно оккупированных районах Донецкой области планируется строительство семи новых элеваторов. Их общая мощность позволит хранить десятки тысяч тонн зерна, что сделает процесс экспорта еще более масштабным. Таким образом, Кремль системно разворовывает украинские ресурсы, используя их для финансирования военных действий.

Украинцы, которые находятся на временно оккупированных территориях, могут способствовать разоблачению преступлений агрессора. Центр национального сопротивления призывает граждан фиксировать факты незаконного вывоза зерна и сообщать о них через анонимные чат-боты. Эти данные помогут сформировать доказательную базу для международных судов и привлечь виновных к ответственности.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в течение февраля-марта 2025 года Россия незаконно забрала у Украины 10 миллионов кВт электроэнергии, используя украинские ветрогенераторы на территории Новоазовского района. Это не только воровство электричества, но и часть более широкой стратегии колонизационного мародерства, включающая в себя захват не только зерна, но и энергетических объектов.

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