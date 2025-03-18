Россия возобновила угон украинского зерна: как это происходит и куда его везут

С началом посевной в оккупированном Приазовье россияне возобновили угон украинского зерна с мест хранения в Запорожской и Херсонской областях. Бесконечные караваны отправляются в Ростов-на-Дону для загрузки на суда, следующие в Новороссийск и далее – в неизвестном направлении.

Видео дня

Об этом сообщает руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. С мест хранения вывозят тысячи тонн зерновых, формируя нескончаемые караваны грузовиков.

Их маршрут неизменен – зерно отправляется в Ростов-на-Дону, откуда грузы загружают на суда для дальнейшей транспортировки. После загрузки в портах Ростова-на-Дону суда следуют в Новороссийск. Далее их маршрут остается не до конца понятным, однако зафиксированы случаи нелегального экспорта в третьи страны.

Одно из ключевых направлений незаконного вывоза – страны Ближнего Востока, в том числе Иран. Украинское зерно, захваченное оккупантами, отправляется через Каспийское море. Таким образом, Россия выстраивает эффективную логистическую цепь, позволяющую ей наживаться на краденом зерне.

Российские власти не только не скрывают своих намерений, но и открыто готовятся к дальнейшему разграблению украинских земель. На временно оккупированной территории Донецкой области планируется строительство семи новых элеваторов. У каждого из них будет мощность хранения от 20 тысяч тонн зерна. Это позволит России еще более активно экспортировать награбленную агропродукцию, превращая украинские сельскохозяйственные ресурсы в источник финансирования своей агрессии.

По данным Центра национального сопротивления, на временно оккупированных территориях Донбасса уже накоплено около 165 тысяч тонн украинского зерна. Его активно готовят к отправке на экспорт, что свидетельствует о системном подходе окупантов к мародерству.

Пока Россия зарабатывает на краденом украинском зерне, местное население оккупированных территорий оказывается в худших условиях. Украинские фермеры вынуждены отдавать зерно по заниженным ценам или терять свои хозяйства. Из-за постоянных притеснений, реквизиции урожая и отсутствия нормальных экономических условий многие аграрии просто не могут продолжать свою деятельность.

Кроме того, российская оккупационная администрация не обеспечивает местное население продовольствием, что приводит к росту гуманитарного кризиса. Люди сталкиваются с дефицитом базовых пищевых продуктов, безработицей и репрессиями со стороны оккупантов. В то время как Кремль получает миллионные доходы, украинцы вынуждены выживать в условиях нищеты.

Украинцы, находящиеся на временно оккупированных территориях могут помочь в разоблачении преступлений россиян. Центр национального сопротивления призывает фиксировать факты вывоза зерна и сообщать о них через анонимные чат-боты. Собранная информация поможет привлечь виновных к ответственности и сформировать доказательную базу для международных судов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Сирия получит очередную партию муки из Украины, которую отправила в рамках инициативы президента Владимира Зеленского Grain from Ukraine. В ближайшие недели страна, отходящая от диктатуры Асадов, получит 3850 тонн гуманитарной муки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!