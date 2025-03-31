В феврале-марте 2025 года Россия незаконно забрала у Украины 10 миллионов кВт электроэнергии, используя украинские ветрогенераторы на территории Новоазовского района. Это не только воровство электричества, но и часть более широкой стратегии колонизационного мародерства, включающая в себя захват не только зерна, но и энергетических объектов.

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Об этом сообщает руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. С началом войны российские войска не только совершают военные действия на территории Украины, но и активно занимаются мародерством и незаконным присвоением украинских энергетических объектов.

В феврале-марте 2025 года Россия прибегла к масштабному энергетическому мародерству, когда они интегрировали украинские ветрогенераторы в свою энергосистему. Ветрогенераторы, установленные еще в конце 2000-х годов на территории села Безыменное Кальмиусского района, были введены в эксплуатацию еще до начала войны. Все эти установки принадлежат Украине, и у России нет никакого права их эксплуатировать, тем более без какой-либо компенсации или юридических оснований.

В феврале-марте 2025 года российские кафиры незаконно получили 10 миллионов кВт электрической энергии от этих ветрогенераторов. Это значительный объем электроэнергии, которая должна обеспечивать потребности украинских граждан и предприятий. В то же время эти ресурсы, изъятые незаконно, помогли России покрыть собственные энергетические потребности, особенно в условиях санкций и ограниченного доступа к западным технологиям.

Несмотря на международные протесты и осуждение такого мародерства, Россия не останавливается на достигнутом. По планам оккупантов, до конца 2025 года будет завершен ремонт и запуск еще восьми ветрогенераторов на этой территории. Эти генераторы были установлены в мирное время, но в условиях войны они стали частью экономической экспансии России, которая пытается захватить все больше украинских ресурсов.

По словам Андрющенко, происходящее с украинскими энергетическими объектами на захваченных территориях – это явное колонизаторское мародерство. Россия не только забирает зерно и другие материальные ресурсы, но продолжает осуществлять полномасштабное поглощение украинских энергетических мощностей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, сотрудники молдавской железной дороги угрожают останавливать грузовые поезда с украинским зерном. Таким образом, они пытаются добиться от правительства своей страны выплаты долгов по зарплате.

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