Оккупанты захватывают и продают имущество украинцев в Крыму: готовятся продать квартиру Зеленских 

Оккупационные власти в аннексированном Крыму захватывают имущество украинцев и продают ее на торгах. Речь идет о квартирах, санаториях, торговых помещениях.

Об этом на своей странице в Telegram заявил т.н. "спикер госсовета Крыма" Владимир Константинов. Всего оккупанты захватили десятки объектов имущества. Они уже продали его на 310 млн грн.

"Кроме того, в ближайшее время запланирована продажа около 100 объектов национализированного имущества. Это – жилые помещения, включая квартиру четы Зеленских, объекты санаторно-курортного назначения, торговые и коммерческие помещения", – написал оккупант.

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Оккупационные власти Крыма приняли решение о "национализации" имущества "иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия".

К слову, жена президента Украины Владимира Зеленского Елена приобрела квартиру в Крыму еще в 2013-м. Тогда Зеленские занимались медиабизнесом. Согласно декларации Зеленского, стоимость этого имущества 1,3 миллиона гривен (более 160 тысяч долларов по курсу валют того периода).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Силы обороны Украины уничтожили нефтебазу и вражеские склады во временно оккупированном Крыму. Удары нанесены по военным целям в районе Октябрьского Красногвардейского района. При этом атакам подвергается Крымский мост и транспортная инфраструктура на Чонгаре, что создает для оккупантов серьезные логистические проблемы, в том числе с завозом топлива.

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