Оккупанты избавляются от награбленного: один из старейших санаториев Крыма сменит владельца

Оккупанты Крыма выставили на продажу санаторий "Саки". За действующее с конца XIX века предприятие владельцы хотят получить 1,99 млрд рублей (19,98 млн долларов).

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Согласно указанной в объявлении информации, общая территория санатория составляет 13,9 га, включая 9,15 га парковой зоны (он частично расположен на территории парка-памятника садово-паркового искусства "Сакский курортный парк"). Совокупная площадь зданий комплекса – 23 900 кв. м, включая жилые корпуса, приемное отделение, медицинские кабинеты и столовую.

Отмечается, что санаторий "Саки" действует – его выручка за последний указанный, 2021-й год составила 364,5 млн рублей. По данным росСМИ, проверка контрагентов показала, что юридически владельцами санатория являются Зенков Алексей Олегович и Горохова Анна Александровна. Им принадлежит по 50% прав на санаторий.

До оккупации санаторий принадлежал бывшему зятю экс-губернатора Николаевской области, народного депутата Николая Круглова, Александру Маринову. В сентябре 2014 года тот продал санаторий некой российской инвесткомпании.

Ранее стало известно, что во временно оккупированном Крыму практически остановился рынок недвижимости: жилье почти никто не покупает, а цены ползут вниз. Строительство замораживается – денег у покупателей нет, льготные и дешевые кредиты в РФ закончились. Риелторы уверяют, что на смену россиянам пришли покупатели из Казахстана и Беларуси, якобы они скупают недвижимость по низким ценам. А сами жители полуострова жалуются, что после того, как оккупационное правительство запретило иностранцам покупать землю в Крыму, спроса на участки и вовсе нет.

Также OBOZ.UA сообщал, что российские оккупанты украли имущество украинской певицы Джамалы и членов ее семьи в Крыму под соусом "национализации". Известно, что все ее движимое и недвижимое имущество уже успели продать, а полученные средства будут направлены на финансирование войны и убийство украинцев.

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