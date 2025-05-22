Оккупанты готовят подключение Запорожской АЭС к российской энергосистеме: когда это может произойти

Запорожская АЭС (атомная электростанция) будет подключена к энергосистеме РФ уже в ближайшие недели – оккупанты завершили строительство распределительного узла, компрессорной станции и магистральных ЛЭП. Россия планирует использовать станцию для питания оккупированных территорий и усиления контроля над украинским энергетическим ресурсом.

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Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. По его словам, с февраля по май 2025 года в оккупированных районах Мариуполя и Бердянска была возведена критическая инфраструктура:

распределительный узел продуктопровода;

компрессорная станция;

магистральная линия электропередачи от ЗАЭС.

Один из участков, где закончено строительство, находится по координатам 47°08'55.7 "N 37°18'40.0 "E, другой – возле 47°02'27.2 "N 37°05'17.5 "E, где завершается подключение к российским сетям. Из открытых источников и со спутниковых снимков видно: объекты на финальной стадии готовности. "Фактически если ЗАЭС еще не подключена к российской энергосистеме, то остались считаные недели", – отмечает Андрющенко.

Таким образом, Россия не только оккупировала крупнейшую атомную электростанцию Европы, но и интегрирует ее мощности в свою энергосистему, что является грубым нарушением международного права и дополнительным риском для энергетической безопасности Украины. Энергоресурсы ЗАЭС планируют направить на поддержку оккупированных территорий, в частности на модернизацию электросетей в частях Херсонской области, о чем уже сообщалось ранее.

Такая ситуация еще больше усложняет возвращение контроля над станцией и делает ее инструментом давления как на Украину, так и на международное сообщество. "Игнорирование этого предоставляет россиянам возможность безнаказанно делать то, что они делают", – подчеркнул Андрющенко.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в России ожидается дефицит электроэнергии в ряде регионов, которые являются центрами промышленности. Правительство РФ отложило до 2028 года модернизацию и восстановление объектов критической инфраструктуры – 14 тепловых электростанций суммарной мощностью 4,1 ГВт.

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