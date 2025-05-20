В России ожидается дефицит электроэнергии в ряде регионов, которые являются центрами промышленности. Правительство РФ отложило до 2028 года модернизацию и восстановление объектов критической инфраструктуры – 14 тепловых электростанций суммарной мощностью 4,1 ГВт.

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Причиной этого являются задержки с поставками критически важного оборудования, значительная часть которого ранее импортировалась, а также уменьшение финансирования. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

Среди объектов, модернизацию которых отложили минимум на три года, есть ключевые генерирующие мощности, контролируемые такими гигантами, как "Интер РАО" и "Юнипро".

В частности, был перенесен ввод новых блоков на Ириклинской, Нижневартовской и Пермской ГРЭС, а также на Сургутской ГРЭС-2. Аналогичные задержки коснулись Костромской ГРЭС и ряда башкирских объектов.

"Несмотря на дефицит оборудования, приоритет в поставке оборудования будет предоставляться электростанциям в регионах, где прогнозируется наиболее острая нехватка генерации, в частности в Якутии и Ростовской области", – сказано в сообщении.

Эта отсрочка модернизации также создает риски для надежности энергоснабжения в ряде ключевых промышленных регионов, включая Оренбургскую, Костромскую и Тюменскую области, а также Республику Башкортостан.

В СВР отметили, что сокращение объемов доступной генерации уже привело к росту цен как на рынке электроэнергии РФ, так и в целом в жилищно-коммунальном хозяйстве. Планируется, что в этом году тарифы ЖКХ в России повысят в среднем на 11,9 %.

Как писал OBOZ.UA, Служба внешней разведки Украины сообщила, что Российская Федерация оказалась на грани серьезного экономического кризиса. Причиной этого стала критическая разбалансированность между доходами и расходами государственного бюджета.

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