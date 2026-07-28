ОККО выплатила почти 15 млрд грн с начала 2026 года

За первое полугодие 2026 года группа ОККО перечислила в государственный бюджет 14,987 млрд грн налогов и сборов (данные компании). Это на 33%, или 3,7 млрд грн, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из общей суммы 2,7 млрд грн приходится на налоги с операционной деятельности — налог на прибыль, НДС (кроме уплаченного на таможне при импорте), розничный акциз, налог на доходы физических лиц, военный сбор, плату за землю и сбор на обязательное государственное пенсионное страхование. По сравнению с первым полугодием 2025 года поступления по этим платежам выросли на 25%. Еще 12,2 млрд грн компания уплатила при импорте товаров.

В среднем каждый АЗК ОККО в 2026 году ежемесячно уплачивал более 1,1 млн грн налогов с операционной деятельности. Кроме того, ежемесячные начисления налога на доходы физических лиц, военного сбора и сбора на обязательное государственное пенсионное страхование составляли почти 15,6 тыс. грн в расчете на одного работника.

"Мы убеждены, что даже в самые сложные времена бизнес должен не только развиваться, но и служить надежной опорой для страны. В то же время прозрачная и ответственная деятельность позволяет нам укреплять доверие международных финансовых институтов и партнеров, привлекать кредитные ресурсы и инвестиции для реализации новых проектов в Украине. Это означает, что мы не только выполняем свои обязательства перед государством сегодня, но и создаем основу для дальнейшего развития экономики в будущем", – комментирует вице-президент ОККО по финансам Назар Купибида.

Помимо налоговых платежей, в первом полугодии 2026 года группа ОККО направила около 500 млн грн благотворительной помощи на поддержку Сил обороны Украины и гуманитарные проекты (данные компании). Всего с начала полномасштабного вторжения компания выделила на эти нужды уже 4,3 млрд грн.