В Украине ограничат карточные переводы: Гетманцев озвучил последствия для обычных клиентов банков

Ограничение карточных переводов усложнит деятельность теневой экономики, но может создать неудобства для легальных пользователей. Волонтеры, предприниматели, активно пользующиеся переводами P2P, могут столкнуться с необходимостью дополнительного подтверждения легальности своих средств.

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Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). С 1 октября 2024 г. в Украине вступили в силу новые ограничения на карточные переводы между физическими лицами (P2P).

Национальный банк Украины (НБУ) принял постановление №102 от 27 августа 2024 года, вводящее лимиты на эти операции, чтобы ограничить теневую экономику, связанную с деятельностью так называемых "дропов". Это решение вызвало значительный резонанс и имеет важнейшие последствия для финансовой системы страны.

"Дропы" – это граждане, которые за небольшое вознаграждение открывают банковские счета и передают их в пользование третьим лицам. Эти счета используются для проведения нелегальных финансовых операций, таких как уклонение от налогообложения, отмывание денег.

Иногда это может быть финансирование терроризма или наркотрафика. По оценкам НБУ, объем сделок через "дропов" может достигать 200 млрд грн в год, что создает значительные риски для экономики и безопасности страны. Постановление НБУ устанавливает следующие ключевые ограничения:

лимит на P2P переводы: с 1 октября 2024 года введен лимит в 150 тысяч гривен на исходящие переводы на банковские карты других физических лиц со всех счетов клиента в одном банке. Это больше, чем ранее обсуждаемый лимит в 100 тысяч гривен, но ограничения действуют только по сумме, а не по количеству транзакций;

с 1 октября 2024 года введен лимит в 150 тысяч гривен на исходящие переводы на банковские карты других физических лиц со всех счетов клиента в одном банке. Это больше, чем ранее обсуждаемый лимит в 100 тысяч гривен, но ограничения действуют только по сумме, а не по количеству транзакций; исключения из ограничений: ограничения не касаются переводов между собственными счетами клиента в одном банке, переводов для волонтеров (при наличии соответствующих подтверждений), а также клиентов, которые могут доказать легальность средств свыше суммы лимита. Ограничения не применяются для переводов по реквизитам IBAN и между юридическими лицами;

ограничения не касаются переводов между собственными счетами клиента в одном банке, переводов для волонтеров (при наличии соответствующих подтверждений), а также клиентов, которые могут доказать легальность средств свыше суммы лимита. Ограничения не применяются для переводов по реквизитам IBAN и между юридическими лицами; временный характер ограничений: новые правила вводятся на 6 месяцев. За это время предполагается комплексное урегулирование проблемы, включая создание реестра "дропов", усиление санкций для нарушителей и укрепление регуляторных полномочий НБУ.

Введение ограничений на карточные переводы имеет несколько важных последствий, о которых рассказал Гетманцев. Они таковы :

борьба с теневой экономикой: основная цель постановления – минимизировать использование "дропов" для обслуживания теневых финансовых потоков. По оценкам НБУ, это решение потенциально может затронуть только 2% клиентов банков, но существенно усложнит проведение нелегальных операций;

основная цель постановления – минимизировать использование "дропов" для обслуживания теневых финансовых потоков. По оценкам НБУ, это решение потенциально может затронуть только 2% клиентов банков, но существенно усложнит проведение нелегальных операций; вызовы для легальных пользователей: хотя ограничения направлены на борьбу с нелегальными схемами, они могут создать некоторые неудобства для обычных пользователей. Волонтеры, предприниматели и другие категории граждан, активно пользующихся переводами P2P, могут столкнуться с необходимостью дополнительного подтверждения легальности своих средств;

хотя ограничения направлены на борьбу с нелегальными схемами, они могут создать некоторые неудобства для обычных пользователей. Волонтеры, предприниматели и другие категории граждан, активно пользующихся переводами P2P, могут столкнуться с необходимостью дополнительного подтверждения легальности своих средств; потребность в комплексном подходе: несмотря на введенные ограничения они вряд ли полностью остановят деятельность теневой экономики. Для достижения максимального эффекта требуется комплексный подход, включая усиление банковского надзора, внедрение новых санкций и регулирование криптовалютного рынка.

"Ограничения определенно усложнят, но не остановят выстроенные схемы. Плюс остаются другие инструменты (кэш, крипта и др.) для обслуживания теневых потоков. Поэтому указанный шаг может сработать только в комплексе с другими решениями, направленными на укрепление соответствующего банковского надзора, усиление санкций за использование банковской инфраструктуры для отмывания "преступных" средств, введение компромиссного регулирования на рынке крипто-валют и т.д.", - подытожил Гетманцев.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, мошенники, владельцы онлайн-казино, контрабандисты и даже российские спецслужбы используют дроп-счета (покупают у обычных украинцев их банковские карты) для незаконных платежей и отмывания огромных сумм. В частности, НБУ обнаружил уже около 80 тысяч таких "дропов".

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