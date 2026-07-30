Ограничение экспорта газа может обеспечить средства на новые скважины и восстановление предприятий после атак – АГКУ

Частичный экспорт украинского газа может быть разрешен только в качестве ограниченного и полностью контролируемого государством механизма, который в случае угроз можно будет оперативно остановить. Об этом заявил директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко.

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По его словам, на данный момент никакой механизм не утвержден, а окончательного решения еще нет. Речь идет лишь о возможности экспортировать те объемы газа, которые превышают текущие потребности украинской промышленности.

"Ключевой момент: государство полностью контролирует весь процесс — от момента принятия решения о праве на экспорт до возможности приостановить его в случае рисков для энергобезопасности", — подчеркнул Петренко.

Предложенная модель предусматривает продажу газа через открытые биржевые торги. Информация о сделках должна быть публичной, а право на экспорт будут получать только определенные компании.

Средства, полученные от продажи газа, добывающие компании смогут направить на ремонт объектов, поврежденных в результате российских атак, закупку оборудования, бурение новых скважин и увеличение добычи.

"Добывающие компании смогут направлять полученные средства на восстановление поврежденных объектов, закупку оборудования, бурение скважин и увеличение добычи газа", — отметил он.

Государство, в свою очередь, может получить дополнительные валютные поступления и более высокие налоги от рентных платежей. В то же время открытие экспорта не должно влиять на внутренние поставки, закачку газа в подземные хранилища и прогнозный баланс страны.

"Окончательное решение может быть принято исключительно при условии, что оно не повысит риски для поставок газа внутри страны, не повлияет на выполнение графика закачки ресурса в ПХГ и соблюдение прогнозного баланса в стране", — подчеркнул Петренко.

Напомним, во второй половине июля в украинских подземных хранилищах было накоплено около 13 млрд кубометров газа — более чем на 40% больше, чем в прошлом году.