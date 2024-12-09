"Офисы" из Днепра разъехались по всей Украине и разрушают рынок труда: сколько и как "зарабатывают" мошенники

Мошеннические колл-центры в Украине зарабатывают до $1 млн в месяц, используя схемы обмана: фейковые инвестиции в криптовалюты, запугивание жертв звонками от правоохранителей или выманивание денег под видом выплат. Их сотрудники получают высокие зарплаты – от $800 до $1500 со старта, а также проценты от выдуренных средств, что уродует рынок труда в стране.

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Об этом рассказал народный депутат Александр Куницкий ("Слуга народа") в комментарии СМИ. Днепр долгое время считался центром работы таких "офисов", где сотрудники звонят по телефону клиентам, обманывая их по сложным сценариям.

Заработные платы в колл-центрах могут стартовать от $800, а в случае знания иностранного языка – от $1000–1500, значительно превышая средний доход менеджеров по продажам, который в октябре 2024 года составлял всего $728. Такой дисбаланс приводит к оттоку кадров из легального бизнеса, жалуются предприниматели.

Например, производители металлопродукции не могут найти работников на конкурентную зарплату из-за соблазна работать в мошеннических схемах, где доходы формируются как процент от суммы выпущенных денег. По оценкам экспертов, в мошеннической индустрии может работать от 25 000 до 50 000 человек, что сопоставимо с такими отраслями как химическая или фармацевтическая промышленность. Это создает значительное экономическое влияние, особенно в контексте социального неравенства и ослабления легальной экономики.

Как работают мошеннические схемы

Колл-центры действуют по четким скриптам, адаптированным под разные типы жертв. Основные направления работы:

инвестиции в криптовалюты: жертву привлекают рекламой легкого заработка. Сотрудники "офисов" используют поддельные платформы для инвестирования, чтобы имитировать быстрый прирост доходов. После первого "успеха" жертва вынуждена вкладывать все больше денег, чтобы "сохранить заработанное";

жертву привлекают рекламой легкого заработка. Сотрудники "офисов" используют поддельные платформы для инвестирования, чтобы имитировать быстрый прирост доходов. После первого "успеха" жертва вынуждена вкладывать все больше денег, чтобы "сохранить заработанное"; русская схема: мошенники, выдавая себя за сотрудников ФСБ или полиции, запугивают граждан России якобы финансированием "терроризма". Людей заставляют переводить деньги на "надежные" счета, контролируемые мошенниками;

мошенники, выдавая себя за сотрудников ФСБ или полиции, запугивают граждан России якобы финансированием "терроризма". Людей заставляют переводить деньги на "надежные" счета, контролируемые мошенниками; фейковые выплаты для украинцев: гражданам обещают большие компенсации от международных организаций, но для их получения нужно уплатить "налог" или комиссию.

Согласно исследованию ЕМА, только 1% звонков мошенников являются результативными, но масштаб деятельности и качество процессов компенсируют низкую конверсию. Колл-центры используют специализированные CRM-системы для управления клиентскими данными. Информация часто получается из баз данных банков, служб доставки и мобильных операторов.

Благодаря этому мошенники знают о жертве много еще до первого звонка. Также они активно адаптируют свои стратегии. К примеру, при выявлении нештатных ситуаций сразу меняют "бизнес-процессы", что свидетельствует о высоком уровне организации таких "офисов".

Мошеннические колл-центры не только разрушают доверие к цифровым технологиям и институтам, но и влияют на общество, вовлекая молодежь и квалифицированных специалистов в незаконную деятельность. Это чревато дальнейшим развитием рынка труда в Украине, особенно в регионах, испытывающих экономический спад из-за войны.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине разоблачили масштабную мошенническую сеть колл-центров, которая обманула более 500 украинцев, нанеся ущерб более чем на 100 миллионов гривен. В мошенничество было привлечено более 15 организаторов, более 500 физических лиц-предпринимателей (ФЛП) и 20 подконтрольных компаний.

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