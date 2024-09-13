Одного из крупнейших аудиторов мира "выгнали" из Китая: почему компания нарвалась на гнев Пекина

Власти Китая наложили штраф на аудиторскую компанию PricewaterhouseCoopers (PwC), обвинявшуюся в нарушениях при оценке финансовых отчетов строительной компании China Evergrande Group. Поэтому деятельность PwC в КНР приостановили на шесть месяцев.

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Как сообщает агентство Bloomberg, министерство финансов оштрафовало бухгалтерскую фирму на 441 млн юаней (62 млн долларов) из-за аудита завышенных финансовых отчетов Evergrande в 2018-2020 годах. У компании также отозвали лицензию на филиал в Гуанчжоу и приказали ее закрыть.

В центре внимания PwC оказалась из-за начала одного из величайших расследований финансового мошенничества в истории. Китай обвинил ее в том, что в 2018 году PwC "закрыла глаза" на то, что основная дочерняя компания Evergrande в Китае, Hengda, завысила свой доход с 2018 по 2020 год на 564 миллиарда юаней.

"Такой суровый штраф существенно повлияет на доверие остаточных внутренних клиентов PwC. Вероятно, произойдет массовый отток клиентов, что, в свою очередь, может стать крахом бизнеса PwC в Китае", – сказал профессор бухгалтерского учета и права в бизнес-школе HKU Пинян ГАО.

Аудитором Hengda в эти годы была шанхайская фирма PricewaterhouseCoopers Zhong Tian LLP, являющаяся частью глобальной сети PwC. PwC была аудитором Evergrande более 10 лет, пока не подала в отставку в январе 2023 года из-за разногласий, связанных с аудитом, как заявил застройщик.

Китайская Комиссия по регулированию ценных бумаг обнаружила, что 88% наблюдений PwC относительно проектов недвижимости Evergrande в 2019 и 2020 годах были ложными, что привело к "крайне ненадежным" аудиторским документам.

Некоторые жилые проекты, которые PwC считала завершенными, к моменту проверки инспекторами все еще были "пустой землей", добавил регулятор. Аудиторская компания также намеренно избегала проверки объектов, которые Evergrande обозначила как "не подлежащие визиту".

Как уже сообщал OBOZ.UA, в июле министерство торговли КНР предупредило автопроизводителей о рисках, связанных с инвестициями за рубежом. В частности, сотрудники минторга "настоятельно не рекомендовали" инвестировать в строительство заводов в России и Турции.

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