Одним платят 45, другим — 115 тыс. грн: где в Украине за ту же работу платят в 2,5 раза больше

В Украине зафиксированы значительные разрывы в заработной плате по одинаковым профессиям, наибольшая разница составляет 155,6% – фасаднику в Закарпатской области предлагают 115 тыс. грн, а в Николаевской – 45 тыс. грн. Наибольшие разрывы преимущественно приходятся на строительные профессии, хотя существенная разница в оплате наблюдается также в логистике, медицине, телекоммуникациях, производстве и автосервисе.

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Об этом говорится в аналитике кадрового портала, которая находится в распоряжении OBOZ.UA. Наибольший разрыв в зарплатах среди проанализированных профессий зафиксирован в сфере строительства и облицовочных работ.

Именно здесь разница между самой высокой и самой низкой медианной зарплатой по одной и той же профессии в отдельных случаях превышает 100%. Абсолютным лидером стал фасадчик. В Закарпатской области медианная зарплата по этой вакансии составляет 115 тыс. грн в месяц. Для сравнения, в Николаевской области этот показатель составляет 45 тыс. грн.

Таким образом, работник с той же специальностью может получать на 70 тыс. грн больше в зависимости от области. В процентном соотношении разрыв достигает 155,6%. В то же время сам показатель не означает, что каждый фасадчик в Закарпатской области обязательно получает 115 тыс. грн: речь идет именно о медианной зарплате по соответствующим вакансиям.

Подобная ситуация наблюдается и среди других строительных специальностей. Маляр на строительстве во Львовской области имеет медианную зарплату 94 250 грн. В Черновицкой области этот показатель составляет 45 750 грн. Разница – 48 500 грн, или 106%.

Еще один значительный разрыв – в вакансиях плиточника. В Киевской области медианная зарплата составляет 107 500 грн, тогда как в Полтавской – 52 500 грн. Таким образом, разница достигает 55 тыс. грн, или 104,8%. У каменщиков разрыв также составляет 100%. Во Львовской области медианная зарплата достигает 115 тыс. грн, а в Житомирской – 57 500 грн. То есть разница составляет 57 500 грн.

Не менее показательный пример – штукатур. В Киеве медианная зарплата по этой профессии составляет 100 тыс. грн, тогда как в Запорожской области – 50 тыс. грн. Получается ровно двукратная разница – 50 тыс. грн. Таким образом, именно строительные специальности занимают верхние строчки рейтинга по разнице в зарплатах.

В других сферах разница тоже может составлять десятки тысяч гривен

Впрочем, существенные различия в оплате труда наблюдаются не только в строительстве. Например, большая разница отмечается среди вакансий в сфере колл-центров и телекоммуникаций. Для оператора чата самую высокую медианную зарплату зафиксировали в Ивано-Франковской области – 95 тыс. грн. В Запорожской области она составляет 50 тыс. грн.

Разница – 45 тыс. грн, или 90%. Интересен и пример из транспортной сферы. Медианная зарплата дальнобойщика в Хмельницкой области составляет 87 500 грн, тогда как в Сумской – 50 тыс. грн. Соответственно, разрыв достигает 37 500 грн, или 75%.

В медицине зарплата также зависит от области

Различия есть и в медицине. В частности, для стоматологов медианная зарплата в Кировоградской области составляет 95 тыс. грн, тогда как в Житомирской – 57 500 грн. Разница составляет 37 500 грн, или 65,2%.

То есть разница в оплате между областями может быть сопоставима с месячным заработком работника на менее оплачиваемой вакансии. Заметный разрыв наблюдается и среди технических специалистов.

Электрику на строительстве в Сумской области предлагают медианную зарплату в размере 72 500 грн. В Черновицкой области этот показатель составляет 45 тыс. грн. Таким образом, разница – 27 500 грн, или 61,1%. Сумская область, которая находится под постоянными рисками для безопасности из-за близости к границе с Россией, в данном случае демонстрирует более высокий уровень оплаты.

Вероятно, одним из факторов является необходимость дополнительно стимулировать работников финансово в условиях, когда работодателям сложнее привлекать людей к работе в конкретном регионе. Еще один пример – электрик на производстве. В Кировоградской области медианная зарплата составляет 79 702 грн, а в Николаевской – 52 500 грн. Разница равна 27 202 грн, или 51,8%.

Руководителям и работникам СТО тоже платят по-разному

Региональные различия заметны и среди руководящих и автомобильных профессий. Для руководителя отдела продаж самая высокая из приведенных медианных зарплат зафиксирована в Винницкой области – 110 тыс. грн. В Житомирской области показатель составляет 68 750 грн. Разница – 41 250 грн, или 60%.

Среди работников автосервиса особенно заметна разница для рихтовщика на СТО. В Киеве медианная зарплата составляет 90 тыс. грн, тогда как в Харьковской области — 57 500 грн. В этом случае разрыв достигает 56,5%.

Для автомаляра разница меньше, но также составляет 20 тыс. грн. В Киеве медианная зарплата – 70 тыс. грн, а в Черниговской области – 50 тыс. грн. Это соответствует разнице в 40%.

Строителям во Львовской области платят на 25 тысяч больше

Даже если не учитывать узкие строительные специальности, региональные различия остаются значительными. Для вакансии строителя во Львовской области медианная зарплата составляет 70 тыс. грн, тогда как в Запорожской – 45 тыс. грн. Разница – 25 тыс. грн, или 55,6%.

Среди прорабов разрыв составляет 20 тыс. грн, или 40%. В Винницкой области медианная зарплата равна 70 тыс. грн, а в Сумской – 50 тыс. грн. Для сантехников картина аналогична: в Черниговской области медианная зарплата составляет 70 тыс. грн, в Николаевской – 50 тыс. грн. Разница также составляет 20 тыс. грн, или 40%.

Далее разрывы постепенно сокращаются

Не для всех профессий разница между регионами настолько велика. В некоторых случаях зарплаты отличаются лишь на несколько тысяч гривен. Например, машинист экскаватора в Ровенской области имеет медианную зарплату 65 тыс. грн, а в Тернопольской — 50 тыс. грн. Разница составляет 15 тыс. грн, или 30%.

Для монтажника на производстве в Закарпатье медианная зарплата составляет 64 500 грн, а в Ровенской области — 51 250 грн. Разница — 13 250 грн, или 25,9%. Автоэлектрику в Закарпатской области предлагают медианную зарплату 70 тыс. грн, а в Черкасской – 56 250 грн. Разница составляет 13 750 грн, или 24,4%.

Для тракториста разница еще меньше: в Ивано-Франковской области медианная зарплата составляет 60 тыс. грн, а в Житомирской – 50 тыс. грн. Таким образом, работник во втором регионе получает на 10 тыс. грн, или 20%, меньше.

Где зарплаты почти сравнялись

Наименьшие из приведенных разрывы зафиксированы для отдельных производственных и технических профессий. Например, механику на производстве в Волынской области предлагают медианную зарплату в 80 тыс. грн, тогда как в Закарпатской – 72 500 грн. Разница составляет всего 7500 грн, или 10,3%.

Еще меньший процентный разрыв — у сварщиков на строительстве. В Ивано-Франковской области медианная зарплата составляет 65 тыс. грн, а в Киеве — 60 тыс. грн. То есть разница — 5 тыс. грн, или 8,3%.

Далеко не всегда работа в конкретном регионе гарантирует значительно более высокий или более низкий заработок. Для некоторых специальностей спрос на работников настолько высок в разных частях страны, что зарплаты постепенно сближаются.

Почему одна и та же работа может стоить по-разному

Региональные разрывы в зарплатах в значительной степени связаны с ситуацией на местном рынке труда. Если работодателям не хватает специалистов, они вынуждены конкурировать за работников, в том числе с помощью более высокой оплаты.

В то же время важным фактором остается ситуация с безопасностью. Для регионов, где существуют повышенные риски, привлечение работников может быть сложнее. В таких условиях работодатели могут повышать зарплаты, чтобы компенсировать сложность найма.

И наоборот — там, где конкуренция между работниками за вакансии выше, работодателю может быть проще заполнить вакансию без значительного повышения зарплат. Особенно это заметно в строительстве. Восстановление жилья, предприятий и инфраструктуры формирует спрос на квалифицированных рабочих, тогда как количество людей, готовых выполнять такую работу, остается ограниченным.

Поэтому работодателям приходится повышать ставки, предлагать дополнительные условия или искать специалистов в других регионах. На этом фоне зарплата становится одним из ключевых инструментов конкуренции за работника. По данным исследования OLX Робота и European Business Association, 90% опрошенных назвали уровень зарплаты одним из определяющих факторов при поиске работы.

То есть для человека, ищущего новое место работы, разница между 50 тыс. и 80–100 тыс. грн может стать достаточной причиной, чтобы рассмотреть возможность переезда, удаленной работы или вакансий в другой области.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, из-за усиления российских обстрелов украинские работодатели стали осторожнее нанимать сотрудников, сокращая планы по расширению штата и открытию новых вакансий. В то же время дефицит кадров никуда не исчез, ведь бизнесу по-прежнему не хватает квалифицированных работников, особенно для поддержания производства.

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