Одна из сфер в Украине переживает острый кадровый кризис: кого не хватает больше всего и почему

Рынок труда в сфере HoReCa (гостиницы, рестораны, кафе) находится в глубоком кризисе, который продолжает усиливаться из-за дефицита кадров, роста расходов бизнеса и изменения ожиданий работников. Несмотря на рост зарплат, работодатели не успевают за требованиями рынка, а отток молодежи и конкуренция с другими отраслями только обостряют ситуацию.

Об этом рассказала председатель комитета по управлению персоналом Европейской Бизнес Ассоциации Мария Абдуллина в комментарии "Украинскому Радио". Гостинично-ресторанный бизнес традиционно относится к секторам с высокими рисками и сложной экономикой. Баланс между расходами и доходами здесь всегда был хрупким, а сезонность только усиливает нестабильность.

В зимний период ситуация особенно обостряется, уменьшение потока клиентов сочетается с ростом расходов на содержание бизнеса. Последние годы добавили к этому еще один мощный фактор – энергетические вызовы. Предприниматели вынуждены инвестировать в генераторы, тратить значительные средства на топливо, обеспечивать бесперебойную работу заведений даже в сложных условиях. Все это существенно увеличивает расходы и ограничивает возможности повышения зарплат для персонала.

В то же время сами работники сталкиваются с ростом собственных расходов – на отопление, жилье, базовые потребности, это естественно формирует запрос на более высокую оплату труда, которую бизнес не всегда может обеспечить. Одной из самых острых проблем остается нехватка персонала. Особенно это ощутимо в крупных городах и туристических центрах, но тенденция распространяется по всей стране. Основные причины:

массовый выезд молодежи за границу в поисках лучших условий;

переход работников в смежные отрасли с более высокими зарплатами;

изменение ожиданий относительно графика работы и условий труда.

Если раньше рестораны и кафе активно ориентировались на молодежь как основную рабочую силу (официанты, бармены), то сегодня эта модель перестает работать. Молодые работники все реже рассматривают HoReCa как стабильное место работы.

В европейских странах давно сформировалась практика, когда в сфере обслуживания работают люди разного возраста, в том числе старшего. В Украине же этот подход только начинает приживаться. Работодателям приходится пересматривать свои представления об "идеальном кандидате" и открываться к более широкому кругу работников. Привлечение людей старшего возраста может частично компенсировать кадровый дефицит, однако требует изменения корпоративной культуры и подходов к управлению персоналом.

Еще одна тенденция – активное привлечение владельцев бизнеса и их семей к работе в учреждениях. В Европе это давно нормальная практика, особенно в периоды пиковой нагрузки или нехватки кадров.

Несмотря на сложную экономику, зарплаты в HoReCa постепенно растут. Причина – высокая конкуренция за работников, кандидаты имеют больше возможностей выбирать, и работодатели вынуждены предлагать лучшие условия.

Впрочем, этот рост не всегда соответствует ожиданиям. Около 80% соискателей работы прежде всего обращают внимание именно на уровень оплаты. Вторым ключевым фактором становится график – все больше людей ищут гибкость, возможность совмещать работу с личной жизнью и минимизировать затраты времени на дорогу.

На первый взгляд, автоматизация могла бы стать решением кадрового кризиса. Онлайн-заказы, электронные системы учета, автоматизированные процессы – все это уже частично внедряется. Однако полностью заменить людей в сфере обслуживания невозможно.

Даже в самом автоматизированном отеле или ресторане остаются функции, требующие человеческого участия – уборка, обслуживание гостей, контроль качества. Кроме того, внедрение автоматизации требует значительных инвестиций, которые доступны не каждому бизнесу, особенно в условиях нестабильности. После увольнения из сферы HoReCa работники выбирают разные пути:

выезд за границу;

переход в сферы с более высокими доходами (логистика, IT-сопровождение, продажи);

поиск работы с более стабильным графиком.

Отмечается, что это создает замкнутый круг, бизнес теряет кадры, повышает зарплаты, но все равно не может конкурировать с другими отраслями или иностранными работодателями. Ситуация на рынке труда в HoReCa в ближайшее время вряд ли стабилизируется. Бизнесу придется адаптироваться к новым реалиям.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине за последний год количество вакансий для пенсионеров выросло примерно наполовину. Больше всего вакансий для пенсионеров – в производстве, логистике и сфере услуг. При том, зарплаты в логистике и на производстве в тех вакансиях, на которые готовы брать пенсионеров, не отличаются от общего уровня.

