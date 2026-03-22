Одна из сфер в Украине переживает острый кадровый кризис: кого не хватает больше всего и почему
Рынок труда в сфере HoReCa (гостиницы, рестораны, кафе) находится в глубоком кризисе, который продолжает усиливаться из-за дефицита кадров, роста расходов бизнеса и изменения ожиданий работников. Несмотря на рост зарплат, работодатели не успевают за требованиями рынка, а отток молодежи и конкуренция с другими отраслями только обостряют ситуацию.
Об этом рассказала председатель комитета по управлению персоналом Европейской Бизнес Ассоциации Мария Абдуллина в комментарии "Украинскому Радио". Гостинично-ресторанный бизнес традиционно относится к секторам с высокими рисками и сложной экономикой. Баланс между расходами и доходами здесь всегда был хрупким, а сезонность только усиливает нестабильность.
В зимний период ситуация особенно обостряется, уменьшение потока клиентов сочетается с ростом расходов на содержание бизнеса. Последние годы добавили к этому еще один мощный фактор – энергетические вызовы. Предприниматели вынуждены инвестировать в генераторы, тратить значительные средства на топливо, обеспечивать бесперебойную работу заведений даже в сложных условиях. Все это существенно увеличивает расходы и ограничивает возможности повышения зарплат для персонала.
В то же время сами работники сталкиваются с ростом собственных расходов – на отопление, жилье, базовые потребности, это естественно формирует запрос на более высокую оплату труда, которую бизнес не всегда может обеспечить. Одной из самых острых проблем остается нехватка персонала. Особенно это ощутимо в крупных городах и туристических центрах, но тенденция распространяется по всей стране. Основные причины:
- массовый выезд молодежи за границу в поисках лучших условий;
- переход работников в смежные отрасли с более высокими зарплатами;
- изменение ожиданий относительно графика работы и условий труда.
Если раньше рестораны и кафе активно ориентировались на молодежь как основную рабочую силу (официанты, бармены), то сегодня эта модель перестает работать. Молодые работники все реже рассматривают HoReCa как стабильное место работы.
В европейских странах давно сформировалась практика, когда в сфере обслуживания работают люди разного возраста, в том числе старшего. В Украине же этот подход только начинает приживаться. Работодателям приходится пересматривать свои представления об "идеальном кандидате" и открываться к более широкому кругу работников. Привлечение людей старшего возраста может частично компенсировать кадровый дефицит, однако требует изменения корпоративной культуры и подходов к управлению персоналом.
Еще одна тенденция – активное привлечение владельцев бизнеса и их семей к работе в учреждениях. В Европе это давно нормальная практика, особенно в периоды пиковой нагрузки или нехватки кадров.
Несмотря на сложную экономику, зарплаты в HoReCa постепенно растут. Причина – высокая конкуренция за работников, кандидаты имеют больше возможностей выбирать, и работодатели вынуждены предлагать лучшие условия.
Впрочем, этот рост не всегда соответствует ожиданиям. Около 80% соискателей работы прежде всего обращают внимание именно на уровень оплаты. Вторым ключевым фактором становится график – все больше людей ищут гибкость, возможность совмещать работу с личной жизнью и минимизировать затраты времени на дорогу.
На первый взгляд, автоматизация могла бы стать решением кадрового кризиса. Онлайн-заказы, электронные системы учета, автоматизированные процессы – все это уже частично внедряется. Однако полностью заменить людей в сфере обслуживания невозможно.
Даже в самом автоматизированном отеле или ресторане остаются функции, требующие человеческого участия – уборка, обслуживание гостей, контроль качества. Кроме того, внедрение автоматизации требует значительных инвестиций, которые доступны не каждому бизнесу, особенно в условиях нестабильности. После увольнения из сферы HoReCa работники выбирают разные пути:
- выезд за границу;
- переход в сферы с более высокими доходами (логистика, IT-сопровождение, продажи);
- поиск работы с более стабильным графиком.
Отмечается, что это создает замкнутый круг, бизнес теряет кадры, повышает зарплаты, но все равно не может конкурировать с другими отраслями или иностранными работодателями. Ситуация на рынке труда в HoReCa в ближайшее время вряд ли стабилизируется. Бизнесу придется адаптироваться к новым реалиям.
