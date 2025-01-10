Один из штрафов для бизнеса в Украине захотели повысить сразу в 18,75 раза: за что планируют наказывать на 255 тыс. грн

В Украине предлагают установить штрафы от 51 тыс. до 255 тыс. грн за продажу алкоголя и сигарет детям. Сейчас такой штраф составляет максимум 13,6 тыс. грн, то есть инициируется его повышение в 18,75 раза.

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С соответствующим предложением 10 января выступил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека (омбудсмен) Дмитрий Лубинец. "Призываю парламент усилить ответственность за продажу алкоголя и табачных изделий несовершеннолетним", – говорится в заявлении омбудсмена.

Лубинец уточнил, что уже обратился с этой инициативой в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Его, напомним, возглавляет представитель "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

Омбудсмен аргументировал необходимость радикально повысить штрафы за продажу детям спиртного и табачных изделий тем, что с 1 января по 30 октября 2024 было составлено 2 655 административных протоколов о таких нарушениях. "Это может свидетельствовать о недостаточных ограничениях и уровне ответственности продавцов в этой сфере", – считает Лубинец.

Он назвал действующие размеры штрафов (от 6,8 тыс. грн до 13,6 тыс. грн) "непропорциональными вреду, который продажа этих товаров может нанести здоровью детей". Следовательно, Лубинец предложил внести изменения в законодательство, установив штрафы на уровне от 3000 до 15 000 не облагаемых налогом минимумов за продажу указанных товаров детям. Это составляет от 51 тыс. до 255 тыс. грн.

Как сообщал OBOZ.UA, с 1 января в Украине предприниматели в малых населенных пунктах обязаны обеспечить клиентам возможность безналичных расчетов. За первое нарушение предусмотрен штраф до 3400 гривен, а за повторное – до 17 тысяч гривен.

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