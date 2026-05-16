Один из редчайших бриллиантов мира продали рекордной цене: как выглядит драгоценность. Фото и видео

В Женеве (Швейцария) на аукционе Christie's продали 5,5-каратный бриллиант из категории редких цветных камней – за $17,3 млн. Цена стала рекордной ценой для такого рода камней, проданных "с молотка".

Видео дня

Торги длились всего около 20 минут. Покупатель не раскрывается, пишет AP.

Что известно о камне

Речь идет о камне с коллекционным названием Ocean Dream. Он отличается естественным голубовато-зеленым оттенком – такие бриллианты считаются одними из самых дефицитных в мировой геммологии.

Ocean Dream в целом обладает рядом характеристик, которые определяют его чрезвычайно высокую рыночную стоимость. В частности:

вес – 5,5 карата;

цвет – естественный голубовато-зеленый оттенок;

форма огранки – треугольная;

происхождение – находка 1990-х годов в Центральной Африке;

статус – один из самых редких цветных бриллиантов в открытых коллекциях.

"Ocean Dream – это редкий, особенный драгоценный камень, который возвращается на аукцион лишь второй раз в своей истории. Признанный Смитсоновским институтом как один из восьми самых редких бриллиантов в мире, он является крупнейшим ярко-сине-зеленым бриллиантом из когда-либо зафиксированных", – отмечал глобальный руководитель ювелирного отдела Christie's Макс Фосетт.

Предыдущая публичная продажа этого бриллианта состоялась в 2014 году – тогда его стоимость оценивалась примерно в $8,5 млн. Текущая сделка на уровне $17,3 млн фактически удвоила его рыночную цену за чуть более чем десятилетие.

В сегменте цветных бриллиантов такая динамика связана с ограниченным предложением и высоким спросом со стороны частных коллекционеров и инвестиционных фондов, которые работают с люксовыми активами.

В целом цветные бриллианты формируют отдельный инвестиционный сегмент, где цена определяется не только каратностью, но и уникальностью оттенка. Самыми дорогими остаются камни с насыщенными синими, розовыми и голубовато-зелеными тонами.

Как сообщал OBOZ.UA, в Британии выставят на аукцион письмо принцессы Дианы, написанное ею в 17 лет. Документ раскрывает одну из юношеских мечтаний Дианы Спенсер.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!