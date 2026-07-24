Один из крупнейших производителей масла остановил работу завода и терминала в Одесской области: что произошло и каковы могут быть последствия

Один из крупнейших производителей и экспортеров подсолнечного масла в Украине – Allseeds – приостановил работу в Одесской области из-за усиления российских атак на портовую инфраструктуру. Если ситуация с безопасностью не улучшится, это может сократить объемы переработки и экспорта масла, усугубить проблемы с логистикой, а также создать дополнительное давление на аграрный сектор, который уже страдает из-за атак РФ на морской коридор.

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О приостановке работы официально сообщили в Allseeds. В компании подчеркнули, что главным приоритетом является безопасность людей.

"Это сложное решение было принято, учитывая первоочередную необходимость обеспечить безопасность работников, а также сохранить производственные активы, инфраструктуру, человеческий и операционный потенциал компании", – отметили в Allseeds.

Там уточнили, что приостановка работы будет происходить в соответствии с требованиями законодательства. В то же время компания планирует сохранить ресурсы, необходимые для скорейшего возобновления деятельности после стабилизации ситуации с безопасностью.

Allseeds Group является одним из крупнейших украинских производителей и экспортеров растительного масла и шротов. Компания владеет маслоэкстракционным заводом и собственным масличным терминалом в порту "Пивденный", через который отгружала растительные масла и шроты в страны ЕС, Индию, Китай, Северную Африку и Ближний Восток.

Остановка одного из крупнейших экспортеров растительного масла служит очередным свидетельством того, что систематические российские удары по портам вредят как морским перевозкам, так и непосредственно крупным украинским производителям. Без улучшения ситуации с безопасностью риски для аграрного экспорта будут только расти.

Это угрожает поставкам подсолнечного масла, зерна и другой продукции, а также деятельности предприятий, завязанных на портовую логистику. В то же время правительство уверяет, что продолжает сохранять работу морского коридора и разрабатывает альтернативные экспортные маршруты.

Россия усиливает давление на морской экспорт

Решение компании было принято после резкого обострения ситуации в Черном море. Как заявил президент Владимир Зеленский, Россия пытается сорвать работу украинского морского коридора, нанося удары по гражданским судам на пути в порты.

По его словам, 22 июля 2026 года, например, в украинские порты не смогло зайти ни одно судно. Министр аграрной политики Тарас Высоцкий подтверждал, что до последней волны атак порты ежедневно принимали по четыре-пять судов.

Задача правительства сейчас – возобновить стабильную работу морского коридора, хотя конкретных мер чиновники пока не разглашают. "Государство и правительство будут максимально применять все возможные меры, чтобы обеспечить стабильность. Детали я пока комментировать не буду. Сначала должна состояться консолидация всех предложений, после чего решения будут коммуницироваться", – отмечал Высоцкий.

В то же время глава министерства призывает не говорить о полной блокаде экспорта. по его мнению, несколько дней простоя существенно не повлияют на годовые показатели, однако если ситуация затянется, последствия будут серьезными.

Как сообщал OBOZ.UA, в мае 2026 года американский масличный завод в Украине также остановил работу после российского обстрела. Предприятие занималось производством растительного масла для промышленной продажи (не под потребительскими брендами).

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