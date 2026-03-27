Очереди с 5 утра и чизбургер для Кима: McDonald's вернулся в Николаев с 3-летним "опозданием"

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's вернулась еще в один областной центр в Украине. 27 марта возобновило работу единственное заведение в Николаеве, которое было закрыто с начала полномасштабной российской агрессии и планировал возвращение еще на 2023 год.

Об этом сообщили в соцсетях компании. По данным местных медиа, двери ресторана на улице Павла Скоропадского открылись для посетителей около 11:30, хотя, чтобы попасть первыми, некоторые из них начали приходить уже с 5 утра, поэтому к моменту открытия возле ресторана выстроились длинные очереди – попасть внутрь желали сотни желающих.

На открытие пожаловали городской голова Александр Сенкевич, местные депутаты, чиновники, а также глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Последний выложил в Threads свой заказ – чизбургер, картофель фри и напиток в фирменном стакане.

McDonald's не мог вернуться в Николаев из-за проблем с водоснабжением. В апреле 2022-го российские войска взорвали водопровод из реки Днепр, после чего воду долгое время доставляли в город машинами из соседних населенных пунктов. В июне 2023-го ситуация ухудшилась из-за подрыва Каховской ГЭС.

После стабильного подтверждения соответствия качества воды стандартам компании, заведение возобновило работу.

Как будет работать McDonald's в Николаеве

Зал ресторана работает ежедневно с 7:00 до 23:00.

График работы "МакДрайв" – с 5:00 до 23:30.

Доступен сервис "Мобильный заказ" через приложение, но доставка станет доступной ориентировочно через две недели.

Заведение оборудовано генератором для бесперебойной работы.

В течение двух недель после открытия меню будет ограниченным (в частности не будет завтраков).

С началом полномасштабной войны в феврале 2022 года компания свернула работу своих заведений в Украине – постепенное восстановление началось в сентябре того же года. По состоянию на июль 2025 года функционировали 112 из 127 ресторанов McDonald's в Украине.

Как уже сообщал OBOZ.UA, компания не только восстанавливает работу старых ресторанов, но и развивает сеть, запуская новые. Так, в октябре прошлого года в Киеве открылось заведение на территории Киевского зоопарка.

