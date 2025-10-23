В Киеве открылся 50-й ресторан McDonald's на интересной локации. Фото

В столице в среду, 22 октября, открылся новый ресторан McDonald's. Он расположен на территории Киевского зоопарка, а его площадь составляет более 550 квадратных метров.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе компании. Это уже 50-е заведение на территории города.

Что известно

Так, 22 октября начал работу новый ресторан McDonald's площадью более 550 квадратных метров. Он расположен рядом с главным входом в Киевский зоопарк. Просторный зал рассчитан на 146 мест, а уличная терраса – на 80.

Осуществить заказ в новом заведении можно быстро и бесконтактно с помощью 12 терминалов самообслуживания. Ресторан будет работать ежедневно с 7:00 до 23:00, а сервис доставки "МакДеливери" заработает через несколько дней после открытия с аналогичным графиком. Новое заведение имеет усиленные стандарты безопасности.

Во время воздушной тревоги ресторан закрывается, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие, и возобновляет работу в течение часа после отбоя.

Стоит добавить, что для заведения было адаптировано уже имеющееся помещение зоопарка. Ремонтные и подготовительные работы длились примерно три месяца. Новый ресторан – 117-е работающее заведение сети из 132 существующих в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, сеть ресторанов быстрого питания McDonald's решила снизить стоимость своих комплексных предложений – "МакМеню" – из-за критики после того, как один из самых популярных бургеров Биг Мак подорожал до $18.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!