Обязательная индексация зарплат: как украинцам пересчитают оклады с июля. Правила и суммы

В Украине уже третий год подряд вновь действует обязательство ежегодно проводить индексацию заработной платы. Впервые в 2026 году все экономические условия для индексации были соблюдены в июне, но перерасчет будет и в июле. Впрочем, рассчитывать на резкое повышение окладов не приходится – суммы такой индексации больше похожи на "символические", чуть более 100 грн.

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Фактический рост окладов зависит от показателей ежемесячной инфляции, а для расчета суммы индексации используется значение прожиточного минимума для трудоспособных лиц, пояснила эксперт по кадровым и налоговым вопросам профильного издания Factor Лилия Ушакова.

Индексация зарплат в июле: расчет и суммы

В 2026 году прожиточный минимум составляет 3328 грн. Все, что выше этого уровня, индексации не подлежит.

Сама индексация зарплаты в 2026 году проводится, когда инфляция, рассчитанная нарастающим итогом (общее изменение цен за определенный период), превышает порог в 3%, то есть индекс составляет 103 и более. А фактический размер повышения зависит от того, когда в последний раз менялась зарплата сотрудника – именно так определяется период, инфляцию за который нужно учесть.

Так, в зависимости от даты последнего пересмотра определяется еще один важный показатель – т.н. базовый месяц. Например, если в 2026 году:

зарплата по должности сотрудника не повышалась – базовым месяцем будет январь 2026 года;

– базовым месяцем будет январь 2026 года; зарплата повышалась – месяц последнего повышения оклада.

Поскольку право на индексацию возникает только после превышения индекса 103, в июле 2026 года право на индексацию получат только сотрудники с базовыми месяцами январем и февралем. В случае, если такой сотрудник отработает весь июль (с полной занятостью), он получит повышение зарплаты на:

139,78 грн – если оклад в 2026 году вообще не повышался;

– если оклад в 2026 году вообще не повышался; 103,17 грн – если оклад повышался в феврале.

Те, кому уже повышали зарплату в марте и позже, надбавки вообще не получат. Также суммы будут меньше у тех, кто отработает не весь июль или имеет неполный рабочий день, – выплата в таком случае будет производиться пропорционально занятости.

Что еще нужно знать об обязательной индексации зарплат

Индексации подлежат только постоянные доходы в гривне .

. Разовые выплаты, а также доплаты, рассчитанные на основе средней зарплаты, не индексируются.

Базовый месяц определяется не по конкретному сотруднику, а по должности , для которой проводится или не проводится повышение оклада.

не по конкретному сотруднику, а , для которой проводится или не проводится повышение оклада. Если сотрудник работает на условиях неполного рабочего времени или отработал месяц не полностью, сумма индексации определяется исходя из полного рабочего времени, но выплачивается пропорционально отработанному времени.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине утвердили Бюджетную декларацию на 2027-2029 годы, которая предусматривает повышение минимальной зарплаты до 9546 грн, минимальной пенсии до 2878 грн, постепенный рост курса доллара до 51 грн и сохранение значительных расходов на оборону. Документ также предусматривает новые налоговые меры.

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