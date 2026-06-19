Обязательная индексация зарплат: как украинцам пересчитают оклады с июля. Правила и суммы
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В Украине уже третий год подряд вновь действует обязательство ежегодно проводить индексацию заработной платы. Впервые в 2026 году все экономические условия для индексации были соблюдены в июне, но перерасчет будет и в июле. Впрочем, рассчитывать на резкое повышение окладов не приходится – суммы такой индексации больше похожи на "символические", чуть более 100 грн.
Фактический рост окладов зависит от показателей ежемесячной инфляции, а для расчета суммы индексации используется значение прожиточного минимума для трудоспособных лиц, пояснила эксперт по кадровым и налоговым вопросам профильного издания Factor Лилия Ушакова.
Индексация зарплат в июле: расчет и суммы
В 2026 году прожиточный минимум составляет 3328 грн. Все, что выше этого уровня, индексации не подлежит.
Сама индексация зарплаты в 2026 году проводится, когда инфляция, рассчитанная нарастающим итогом (общее изменение цен за определенный период), превышает порог в 3%, то есть индекс составляет 103 и более. А фактический размер повышения зависит от того, когда в последний раз менялась зарплата сотрудника – именно так определяется период, инфляцию за который нужно учесть.
Так, в зависимости от даты последнего пересмотра определяется еще один важный показатель – т.н. базовый месяц. Например, если в 2026 году:
- зарплата по должности сотрудника не повышалась – базовым месяцем будет январь 2026 года;
- зарплата повышалась – месяц последнего повышения оклада.
Поскольку право на индексацию возникает только после превышения индекса 103, в июле 2026 года право на индексацию получат только сотрудники с базовыми месяцами январем и февралем. В случае, если такой сотрудник отработает весь июль (с полной занятостью), он получит повышение зарплаты на:
- 139,78 грн – если оклад в 2026 году вообще не повышался;
- 103,17 грн – если оклад повышался в феврале.
Те, кому уже повышали зарплату в марте и позже, надбавки вообще не получат. Также суммы будут меньше у тех, кто отработает не весь июль или имеет неполный рабочий день, – выплата в таком случае будет производиться пропорционально занятости.
Что еще нужно знать об обязательной индексации зарплат
- Индексации подлежат только постоянные доходы в гривне.
- Разовые выплаты, а также доплаты, рассчитанные на основе средней зарплаты, не индексируются.
- Базовый месяц определяется не по конкретному сотруднику, а по должности, для которой проводится или не проводится повышение оклада.
- Если сотрудник работает на условиях неполного рабочего времени или отработал месяц не полностью, сумма индексации определяется исходя из полного рабочего времени, но выплачивается пропорционально отработанному времени.
Как сообщал OBOZ.UA, в Украине утвердили Бюджетную декларацию на 2027-2029 годы, которая предусматривает повышение минимальной зарплаты до 9546 грн, минимальной пенсии до 2878 грн, постепенный рост курса доллара до 51 грн и сохранение значительных расходов на оборону. Документ также предусматривает новые налоговые меры.
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