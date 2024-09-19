Обвал на рынке недвижимости: как в Украине снизился спрос на новое жилье

В августе спрос на первичном рынке украинской недвижимости снизился на 50%. Причина – ракетные обстрелы и связанные с ними отключения света.

Видео дня

Дело в том, рассказали OBOZ.UA в одной из строительных компаний, что перебои с энергоснабжением на время негативно влияют на настроения граждан. Ведь потенциальные покупатели "слишком чувствительны к изменениям, к дискомфорту, поэтому вынуждены ситуативно, на время отсрочить приобретение жилья".

При этом подчеркивается: в отличие от предыдущих лет, сезонные скидки на определенные типы квартир маловероятны. Особенно когда речь идет о наиболее успешных и востребованных проектах с высокой степенью готовности, возведение которых происходит ритмично, без чрезмерных пауз.

"Покупатели же могут рассчитывать на другие альтернативные выгодные предложения – это в частности на развитие программ с беспроцентной рассрочкой. Главное – это максимальная сосредоточенность девелоперов на завершении своих проектов. Собственно, этого ждут и рассчитывают покупатели", – рассказали в строительной компании Gazda.

В то же время, подчеркивается, в середине сентября уровень имеющегося спроса существенно возобновился – и уже составляет 80-85% от показателей первых двух летних месяцев. При этом, отмечается, наличествует тенденция "к дальнейшему выравниванию".

Как купить жилье правильно

В то же время на первичном рынке нередки случаи мошенничества. А потому, перед тем, как покупать квартиру в новостройке, ее следует проверить. В частности, важно узнать реальный статус выбранного объекта.

Как рассказали в Мининфраструктуры, для этого инвестор может потребовать у застройщика справку из Государственного реестра прав (ГРРП) о состоянии регистрации права на недвижимое имущество. В этом реестре содержатся все сведения и данные о:

регистрации будущего объекта недвижимости;

его характеристиках.

"Кроме того, все исходные данные и сведения об объекте собраны на портале Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭССС). Через портал ЕГЭССС инвестор может проверить данные об объекте самостоятельно. Это позволит сравнить информацию, полученную от продавца, с данными реестров, что обеспечит прозрачность в процессе приобретения недвижимости", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине ожидается удорожание недвижимости – из-за роста инфляции в августе 2024 года до 7,5%. По прогнозам, к концу 2024 года цены увеличатся на 7-10%, а наибольшее удорожание произойдет в период осени-зимы 2024-25 годов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!