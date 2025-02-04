Ободранные стены и пол без покрытия: под Киевом сдают квартиру, словно из фильма ужасов

В Киевской области сдают в аренду квартиру с отсутствующим ремонтом. Трудно представить, кто согласится жить с ободранными стенами и частично отсутствующим покрытием на полу. Очевидно, арендатор трезво оценивает уровень такого предложения и готов сдавать его за 3000 гривен в месяц и оплату коммуналки.

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Необычное объявление было опубликовано на одной из самых больших украинских досок онлайн-объявлений. Заброшенная квартира находится в Борисполе в Киевской области.

Помещение действительно съемочная площадка хоррора: "голые" стены с ободранным покрытием, которое, очевидно, не обновляли многие годы, а также местами застелен коврами пол. В заброшенном состоянии жилые и ванная комната, кухня имеет плиту, раковину и шкаф.

Из условий жизни есть вода, свет, газ, установленный бойлер и старый телевизор. На фото также видны немного мебели – диван, кресла, стол со стульями и комод.

Предложение отпугивает, хотя имеет свои преимущества – это цена (всего 3 тысячи гривен в месяц, а также плата за коммунальные услуги) и отсутствие комиссии, поскольку арендатором выступает не риелтор, а собственник.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине наблюдается постепенный рост цен на аренду недвижимости. Лидеры по количеству сделок и ценам – Львов и Киев сохраняют конкурентный рынок: спрос балансирует с предложением. При этом цены больше выросли в Виннице (на 29,3%), тогда как Харьков и Днепр демонстрируют снижение на уровне 3-4%.

Согласно статистике одного из крупных порталов недвижимости, в Киеве средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 16,5 тысяч. грн. За двухкомнатную придется заплатить в среднем 22,9 тыс. грн, а за трехкомнатную – 37,5 тыс. грн. грн. По данным этого же портала, сейчас в среднем квартиру удается сдать в аренду за семь дней.

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