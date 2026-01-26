Обновление будет с 6 февраля: мобильный оператор изменит правила для абонентов

С 6 февраля 2026 года Киевстар меняет правила действия номера для абонентов предоплаты, разделив 365 дней на активный период (274 дня) и приостановленный (91 день). Чтобы сохранить номер и возобновить услуги, достаточно вовремя пополнить счет минимум на 30 грн или оплатить тариф.

OBOZ.UA разобрался, что нужно знать украинцам. Общий срок действия номера не сокращается и по-прежнему составляет 365 дней, однако теперь он будет четко поделен на два отдельных этапа – активный и приостановленный.

Первый этап продлится 274 дня с момента последнего пополнения счета или оплаты тарифного пакета. В этот период номер находится в полноценном активном состоянии, ведь абоненты могут звонить, пользоваться мобильным интернетом, отправлять сообщения и подключать все доступные услуги без ограничений.

Фактически для большинства пользователей условия на этом этапе не изменятся, если регулярно пополнять счет или оплачивать тариф, номер будет оставаться активным без дополнительных действий. После завершения активного периода номер переходит в приостановленное состояние, которое продлится 91 день.

В это время абонент уже не может пользоваться полным набором услуг, однако номер не блокируется окончательно. В приостановленном состоянии остаются доступными:

пополнение счета;

звонки на сервисные номера оператора.

Чтобы восстановить полноценную работу номера, достаточно пополнить счет на сумму от 30 гривен одним платежом. После этого номер снова переходит в активное состояние. Киевстар предусмотрел несколько простых способов, которые позволяют не только сохранить номер, но и сразу вернуть доступ к услугам:

пополнить счет на 30 грн или более одним платежом;

одним платежом; оплатить основной пакет услуг на 4 недели или месяц;

на 4 недели или месяц; активировать дневной пакет услуг.

Любое из этих действий автоматически обновляет срок действия номера и запускает новый отсчет активного периода. Оператор советует абонентам подписки обратить внимание на дату последнего пополнения и не откладывать оплату надолго, особенно если номер используется для банковских сервисов, мессенджеров или двухфакторной авторизации. Новые правила фактически дают абонентам почти три месяца дополнительного времени после завершения активного периода, однако в случае игнорирования и этого этапа номер может быть окончательно потерян.

